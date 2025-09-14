▲ Karla Beatriz Castro Delgado sufrió quemaduras de segundo y tercer grados por un accidente laboral en la planta de Ternium. Abajo, Máximo Vedoya, director ejecutivo de dicha empresa acerera y principal proveedor del gobierno de Samuel García, con contratos de miles de millones de dólares. Foto La Jornada

SanJuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 8

“¿Qué estabas haciendo ahí?”, le dijo Máximo Vedoya, presidente ejecutivo de Ternium México, a la ingeniera mecatrónica Karla Beatriz Castro Delgado, quien estaba postrada en una camilla de hospital con graves quemaduras de segundo y tercer grados en pies y piernas, ocasionadas por polvo de hierro caliente de reducción directa esparcido indebidamente en el suelo de la sucursal Guerrero, que forma parte de la multinacional ubicada en Nuevo León, mientras cubría su turno. La indolencia y crueldad del director ejecutivo de Ternium dejó perpleja a Karla, quien en ese momento sufría un dolor punzante e indescriptible y veía como la piel de sus extremidades se desprendía provocando enrojecimiento, hinchazón y ampollas.

El diagnostico fue devastador: “perderás uno de tus pies”, le advirtió el médico del Hospital San José, lugar al que fue trasladada por su madre Adriana Delgado, luego de que el servicio médico de la Clínica Nova de la empresa careciera de unidad de atención a quemados.

Ante la emergencia, el llamado “líder del acero” y director ejecutivo de Ternium, Máximo Vedoya, reconocido hace unos meses como el “Steelmaker” del 2025 y principal provedor de acero del gobierno de Samuel García, con contratos por miles de millones de dólares, no sólo la despidió. También le retiró el servicio médico y la condenó al ostracismo argumentando que el accidente fue su culpa. Han pasado ocho años desde entonces, y Karla lleva nueve operaciones que su familia costeó y que afortunadamente lograron salvar sus pies y piernas. Durante un año estuvo entrando y saliendo de hospitales en la Ciudad de México, donde reside, sin poder caminar, utilizando silla de ruedas y postrada en la cama recibiendo injertos de piel para recuperar células cutáneas.

Su vida cambió radicalmente aquel fatídico 13 de junio de 2017, día del accidente laboral provocado por la falta de seguridad de la empresa. Ingeniera industrial de excelencia graduada con honores, y trabajando para Siemens, colaborador de Ternium; el grupo ítalo-argentino Techint, integrado por las antiguas siderúrgicas regiomontanas Hylsa e IMSA con Ternium-Siderar, Karla emprendió una batalla legal para intentar acceder a la justicia que la propia empresa le negó.

Es una lucha como la de David contra Goliat, pero así como el joven pastor logró derrotar al gigante filisteo, Karla confía en que finalmente la reforma al Poder Judicial le permita alcanzar un reconocimiento como víctima y una legitima compensación económica por parte de la multinacional que ha recurrido a argucias legales para dilatar el proceso.

La demanda la presentó el 11 de diciembre del 2018 ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y fue admitida el 7 de enero de 2019, radicada ante el juzgado vigésimo séptimo civil de la Ciudad de México con el expediente 1314/2018.

Sin embargo, Ternium quería jugar en su cancha porque “presuntamente controla al Poder Judicial”, y el 17 de septiembre del 2020 argumentaron “incompetencia”, por lo que el juicio fue radicado en el juzgado primero de juicio civil oral del primer distrito Judicial de Nuevo León, pero sin notificar debidamente a Karla, quien promovió el amparo directo 697/2021. Fue hasta el 13 de julio del 2023 cuando el primer tribunal colegiado en materia civil del cuarto circuito determinó que la prevención que fue ordenada le debió haber sido notificada personalmente.

Desde entonces, Karla ha sufrido un proceso de revictimización por los peritajes judiciales solicitados por la empresa demandada que iniciaron el pasado mes de julio, especialmente los sicológicos, el médico siquiátrico y el de rehabilitación.

Revivir el trauma

Debido a dicho proceso la citaron en la Clínica Nova, pero el perito de Ternium nunca llegó: “estuve cuatro horas; parece que me quieren cansar y causar más daño. Los abogados de la empresa han pedido una prueba en la misma planta donde casi pierdo un pie. Por parte de Siemens me llevaron a un muy incómodo miniconsultorio. Los últimos dos meses han sido muy difíciles, porque alternan las fechas y tengo que estar viajando a cada rato a Monterrey, lo que cuesta esfuerzo y dinero”. Añade que además le implica “recordar todo. Me volvió el insomnio. Volví al sicólogo y al tratamiento con siquiatra; mientras los de Ternium lo siguen tomando como un 'incidente', no como un accidente por la falta de seguridad industrial”.

El juez Eric Alejandro Arenas Guzmán señaló los días 9 y 15 de diciembre para desahogar pruebas,y solicitaron la constancia del lugar donde sucedió el accidente: “no quieren reconocer mi caso para no marcar precedente. Teniendo todo el dinero del mundo, me quitaron el seguro médico. Se desentendieron de todos mis gastos, pese a que todo ocurrió en su planta por no tener las condiciones necesarias para laborar”.

Recordó que Ternium subcontrató a Siemens para proyectos de automatización, por lo tanto ambas empresas son responsables de lo que le sucedió: “les faltan medidas de seguridad, pero lo más importante es que no reconocen sus fallas. Si lo hicieran, yo no estaría en este proceso”.