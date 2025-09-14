De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 7

Con resultados que consolidan la transformación de Sonora en vivienda, salud, infraestructura, educación, energía, desarrollo urbano y bienestar social, y que se traducen en una reducción histórica de la pobreza, el gobernador Alfonso Durazo Montaño presentó su cuarto Informe de gobierno, en el que garantizó que el estado avanza a paso firme hacia un futuro más próspero, justo y de mayores oportunidades para las y los sonorenses.

Previamente, el mandatario hizo entrega del documento oficial de actividades del último año al Congreso de Sonora.

Durante su Informe de gobierno, con la presencia de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, el mandatario estatal destacó que uno de los logros más importantes, a cuatro años de gobierno, es la reducción de la pobreza, que este 2025, gracias a los programas sociales y a los incrementos salariales, alcanzó su nivel más bajo en la historia y 450 mil personas salieron de la pobreza, mientras que la pobreza extrema por ingreso se redujo 40 por ciento.