Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 7

Frente al brote de sarampión en el país, que ha cobrado la vida de al menos 19 personas, la Secretaría de Salud (SSA) anunció que la próxima semana se establecerá un megacentro de vacunación en el Estadio Olímpico Universitario, donde se aplicarán dosis para la población desde los seis meses hasta los 49 años de edad.

A raíz de la alerta por los primeros contagios que se dieron este año en el país, especialmente en Chihuahua, las autoridades de salud han intensificado la campaña de inmunización contra esta enfermedad. La aplicación de la vacuna es gratuita y segura, y protege en más de 95 por ciento contra el virus.

Samantha Gaertner, directora del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Ssa, señaló que el sarampión puede durar alrededor de 21 días en una persona contagiada.

Enfatizó que cuando se confirma un caso positivo, la recomendación es quedarse en casa, ya que una persona infectada puede contagiar a 18 más.

Explicó que un niño con síntomas como fiebre, escurrimiento nasal e irritación en los ojos, pero principalmente, erupciones en la piel, es un posible caso de sarampión, por lo que es importante acudir a la unidad de salud para que el médico realice un análisis.

En una entrevista difundida por la Ssa, la especialista indicó que esta enfermedad se confirma mediante una prueba de laboratorio; el tratamiento, agregó, no requiere antibiótico, a menos que el paciente tuviera una complicación como la neumonía.