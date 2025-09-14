Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 6

La extinción de siete organismos autónomos y la absorción de sus funciones por parte de diversas secretarías no se reflejó necesariamente en mayores recursos para las dependencias que ahora asumirán ese trabajo, pues aunque algunas de ellas sí recibirán más fondos el próximo año, otras incluso sufrirán recortes.

De acuerdo con datos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, una de las entidades que tendrá un aumento significativo en sus fondos para el año entrante es la Secretaría de Energía, la cual se hará cargo de las labores que antes realizaban las comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos.

En 2026, de acuerdo con la propuesta enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum, esa dependencia tendría fondos por 267 mil 439.1 millones de pesos (mdp), un alza de 86.8 por ciento respecto a los 138 mil 307.4 mdp que ejerció este año.

Sin embargo, no todas las secretarías que absorberán las atribuciones de los organismos autónomos extintos recibirán aumentos de esa magnitud. La de Educación Pública, por ejemplo, tendrá un alza de 6.4 por ciento a pesar de que asumirá el trabajo que antes hacía la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.