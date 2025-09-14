Gustavo Castillo

Domingo 14 de septiembre de 2025

“Estamos en un momento importante para los pueblos indígenas, hemos logrado tener la atención de toda la nación, hemos logrado ocupar espacios de toma de decisión y la participación de los representantes de los grupos originarios se vuelve crucial”, para buscar posibles soluciones jurídicas a las problemáticas que enfrentan estas comunidades, con base en la reforma constitucional del artículo 2º, aprobada en 2024, señaló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, al participar en el diplomado “Saberes jurídicos, derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y cambio legal” , en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ante estudiantes de 17 entidades federativas del país, integrantes de los pueblos indígenas cochimi, tsotsil, rarámuri, nahua, cora, otomí, mixe, mazahua, purépecha, wixárika, totonaco, maya, chinanteco y comunidades afromexicanas, el ministro aseguró que “en esta nueva etapa que vive el país” actividades académicas como el diplomado de la UNAM “permitirán que existan personas que conozcan los derechos de estos pueblos originarios y cuenten con los elementos necesarios para defender su implementación en beneficio de todas las personas indígenas y afromexicanas”.