De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 5

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó su repudio al incidente violento en el cual perdió la vida el migrante mexicano Silverio Villegas, ocurrido la mañana del viernes en Chicago, cuando iba a ser detenido por agentes migratorios estadunidenses, y demandó una indagatoria para esclarecer los hechos.

En su cuenta de X, la cancillería manifestó: “Ante los lamentables hechos ocurridos ayer (viernes) en un suburbio de la ciudad de Chicago, en los que perdió la vida el señor Silverio Villegas González, la Secretaría de Relaciones Exteriores condena la violencia y ha solicitado a través del Consulado General de México en esa ciudad que se lleve a cabo una investigación rigurosa por parte de la autoridad correspondiente para el pleno esclarecimiento de los hechos”.

De igual forma, la SRE manifestó que “el personal del consulado ha estado en contacto con los familiares del señor Villegas para brindarles la asesoría legal y acompañamiento que requieran”, al tiempo que reiteró “su compromiso con la protección de las y los mexicanos en el exterior”.