Ceremonia en honor a los Niños Héroes
Durante el acto encabezado por la Presidenta de la República, el jefe militar exaltó el trabajo de la Marina
Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 5
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó ayer la conmemoración del 178 aniversario de la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec, en una ceremonia en que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, resaltó que “esa inolvidable hazaña” de cadetes que se enfrentaron a un ejército invasor “nos dejó como enseñanza que nuestra soberanía es un baluarte sagrado que se defiende con la propia vida, si fuera necesario”.
Fue la primera ocasión en que una mujer, la Presidenta de la República y comandanta suprema de las fuerzas armadas, estuvo al frente de ese acto con que se recuerda cada 13 de septiembre a los alumnos del Colegio Militar, algunos casi niños y entre ellos los seis héroes, quienes en 1847 se batieron con el poderoso ejército de Estados Unidos.
La jefa del Ejecutivo estuvo, además, acompañada en el presídium instalado frente al monumento conocido como Altar a la Patria, en el bosque de Chapultepec, por los otros dos poderes de la Unión, el Judicial y el Legislativo, representados por el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, y las presidentas del Senado, Laura Itzel Castillo, y de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán.
Trevilla Trejo reiteró en su discurso: “nada apartará a las fuerzas armadas de las misiones que tienen encomendadas, que son defender la integridad, la independencia, pero sobre todo la soberanía nacional”.
Aprovechó para formular un reconocimiento a los integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México, institución que, expuso, “a lo largo de su historia ha contribuido en la construcción y el fortalecimiento de nuestra gran nación” y ello significa “hablar de patriotismo”.
Desde su sitio, al lado de la presidenta Sheinbaum, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, escuchó al titular de la Defensa destacar que ese reconocimiento a la Armada lo hizo a nombre de sus compañeros de armas, “soldados, pilotos y guardias nacionales”.
Se entendió que fue un aval a la Armada frente a las críticas que enfrenta por el caso de huachicol fiscal.
En ese contexto, el secretario de la Defensa resaltó que no debe existir ninguna duda de que se cuenta con “un Ejército, una Armada, una Fuerza Aérea y una Guardia Nacional sólidas y graníticas”.
Fuerzas armadas que, agregó, “a pesar de los riesgos y amenazas que afrontan, a través de la unidad, la cohesión, del compañerismo y del trabajo coordinado y conjunto, son instituciones cercanas a la sociedad y esenciales para la seguridad del país”.
La gesta de los niños héroes, resaltó, fue la génesis que permitió enfrentar otros desafíos a través de la historia, “como la segunda intervención francesa conocida como Batalla del 5 de Mayo, donde fue vencido en Puebla el considerado mejor ejército de esa época y la heroica defensa de Veracruz de 1914”.
Esos acontecimientos, destacó el secretario de la Defensa, tienen un gran significado en el presente y seguirán siendo trascendentales para el futuro, al recordarnos que, para hacer frente a cualquier adversidad, el valor, pero sobre todo el amor a México son determinantes”.
Destacó también ante la presidenta Claudia Sheinbaum que las fuerzas armadas, “bajo su liderazgo, todos los días seguiremos fortaleciendo ese sentimiento nacional”.
Antes del discurso de Trevilla Trejo, la Presidenta de la República realizó el pase de honor a los niños héroes. Mencionó a Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez, y después de cada nombre, contingentes de cadetes del Colegio Militar y de la Heroica Escuela Nava gritaron a coro: “Murió por la patria”.
Al final, flanqueada por los titulares de Sedena y Marina y acompañada por su gabinete, el fiscal Alejandro Gertz Manero, la jefa de gobierno Clara Brugada y los presidentes de la Corte y de ambas cámaras del Congreso, la titular del Ejecutivo federal montó una guardia de honor y colocó una ofrenda floral en el Altar a la Patria.