Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 4

La organización civil Reintegra enfrenta una crisis económica por la reducción de 30 a 40 por ciento de donativos, especialmente internacionales, que les otorgaban la Unión Europea y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, desaparecida por el presidente Donald Trump.

Jimena Cándano y Margarita Pérez, directora general de la agrupación y presidenta de su patronato, respectivamente, señalaron que además la organización, que atiende a 70 por ciento de adolescentes en conflicto con la ley en la Ciudad de México, ya no recibe recursos federales desde el sexenio pasado.

Indicaron a La Jornada que desde la pandemia de covid-19 sufrieron una merma en el financiamiento, lo que, aunado a la reducción de donativos, ha generado que prácticamente recorten a la mitad la cantidad de colaboradores y el cierre de uno de sus espacios de atención.

Recordaron que antes de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejara de otorgarles apoyos, les destinaban recursos las secretarías de Educación y de Gobernación y el desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Precisaron que cada peso que reciben de donaciones es auditado y la organización, con 40 años de existencia, puede demostrar la eficacia del apoyo sicológico, educativo y familiar que ofrecen, así como de la atención para el desarrollo de habilidades laborales, ya sea carpintería, panadería y serigrafía, entre otras.