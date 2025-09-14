Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 4

Integrantes de diversas organizaciones sociales realizaron ayer una manifestación frente al Hemiciclo a Juárez para exigir que se permita llegar con seguridad a la franja de Gaza a una flota de alrededor de 80 barcos con delegados de varios países –entre ellos ocho ciudadanos mexicanos–, quienes buscan entregar ayuda humanitaria y visibilizar el genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino.

En medio de consignas como “A romper, a romper relación con Israel” y “No es una guerra, es genocidio”, los participantes realizaron actividades culturales y bloquearon por algunas horas la circulación vehicular de avenida Juárez, a la altura del hemiciclo, rebautizado por colectivos civiles como Plaza Palestina Libre.

Acusaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Presidencia de la República de no responsabilizarse por la seguridad e integridad de los mexicanos que se dirigen en este momento a Gaza, ni haber respondido las cartas que se les dirigieron con esa petición.

Adrián Nárez, integrante de la organización Global Movement to Gaza México, detalló que los navíos que forman parte de la Flotilla Global Sumud todavía se encuentran en las costas de Túnez, dado que por motivos técnicos y las condiciones tanto marítimas como de seguridad aún no han podido zarpar rumbo a la franja de Gaza, lo cual se espera que ocurra en los próximos días.