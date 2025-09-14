De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 3

La presidenta Claudia Shein­baum Pardo y su homólogo de Paraguay, Santiago Peña Palacios, destacaron la colaboración entre sus gobiernos para la detención de Hernán Bermúdez Requena, quien enfrenta en México cargos por nexos con el cártel de La Barredora.

“Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado trasnacional” con la captura de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, uno de los capos “más buscados en México y aliado del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, escribió en sus redes sociales el presidente de Paraguay.

Peña Palacios resaltó que su captura fue posible “gracias al trabajo coordinado” desde la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) y otros organismos de seguridad paraguayos, “en estrecha colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México”.