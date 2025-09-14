Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 3
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo de Paraguay, Santiago Peña Palacios, destacaron la colaboración entre sus gobiernos para la detención de Hernán Bermúdez Requena, quien enfrenta en México cargos por nexos con el cártel de La Barredora.
“Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado trasnacional” con la captura de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, uno de los capos “más buscados en México y aliado del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, escribió en sus redes sociales el presidente de Paraguay.
Peña Palacios resaltó que su captura fue posible “gracias al trabajo coordinado” desde la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) y otros organismos de seguridad paraguayos, “en estrecha colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México”.
El mandatario “reconoció y valoró “el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, “cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro”.
Paraguay, recalcó su presidente, “no será refugio de criminales y seguirá en la lucha contra el crimen organizado”.
Igualmente, ayer desde muy temprano la mandataria mexicana agradeció a Peña Palacios su colaboración para detener a Bermúdez Requena , quien “está vinculado a la delincuencia organizada”.
En su cuenta de X, Sheinbaum resaltó asimismo: “Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país”.
En redes sociales hubo infinidad de comentarios sobre el tema, buena parte de ellos de agradecimiento al presidente de Paraguay por la captura de quien enfrenta investigaciones penales por ser presuntamente el líder de La Barredora.