Andrea Becerril y René Alberto López

Reportera y corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 3

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, advirtió que la detención de Hernán Bermúdez Requena muestra que en los gobiernos de la 4T “hay cero encubrimientos y cero impunidad”; sostuvo que él mismo solicitó que ese caso se investigue a fondo y ratificó su “disposición plena” para comparecer ante las autoridades competentes si es requerido.

A través de sus redes sociales, se refirió a la exigencia de la dirigencia y las bancadas del PAN en ambas cámaras de una investigación integral “sin encubrimiento y en toda la cadena de mando” en torno a las actividades de Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad cuando él gobernó Tabasco y está acusado de ser el cabecilla del grupo criminal La Barredora.

En un comunicado conjunto, los panistas insistieron en que no basta con la detención de Bermúdez Requena, pues se debe investigar no sólo a él, “sino a toda la red de posibles cómplices en la administración estatal y federal”.

Al respecto, López Hernández replicó: “Quienes hoy piden investigaciones y exigen transparencia, que empiecen por responderle al pueblo de México si ya se determinó el no ejercicio penal en las averiguaciones en las que está involucrado el propio Ricardo Anaya, actual coordinador del PAN, y su familia”.

Insistió en que desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha emprendido una transformación profunda para que nunca más la impunidad sea norma en México.