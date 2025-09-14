▲ Momento de la detención de Hernán Bermúdez en la casa donde se escondía. Foto Imagen del video difundido por el presidente de Paraguay

El otrora poderoso secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue arrestado el viernes por elementos de seguridad de Paraguay cuando se disponía a dormir, en un operativo coordinado por autoridades de ese país, en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia de México. Ayer, un juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva, después de que él rechazó allanarse la extradición voluntaria.

Según el diario ABC de Paraguay, el procedimiento ordinario de extradición para el mexicano requerido por la justicia de su estado natal, Tabasco, dura 60 días y la decisión de Bermúdez Requena se comunicará a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México a fin de que remita el exhorto de extradición.

El grupo de agentes con armas largas que el viernes por la noche ejecutó la captura con fines de extradición a territorio mexicano, donde es requerido por asociación delictuosa, extorsión y secuestro, derribó la puerta a golpes con un ariete para detener al presunto líder del grupo criminal La Barredora, prófugo de la justicia mexicana desde hace siete meses. Según un video publicado por el presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, Bermúdez Requena fue sometido cuando ya se había preparado para ir a la cama: vestía un pantalón negro de dormir y playera sin mangas.

Eran las 11 de la noche en la capital paraguaya, tres horas más que en el centro de México, cuando fue notificado de su arresto.

“Le pongo recibido o qué”, exclamó el también conocido como El Abuelo, con rostro perplejo y la mirada en el vacío, mientras sostenía unos papeles, ya con un pants color beige y un oficial de la fuerza paraguaya armado con un fusil de asalto, según se muestra en el video.

Bermúdez Requena se refugiaba en una casa de la exclusiva zona residencial Surubi, de la ciudad Mariano Roque Alonso, en Asunción, Paraguay, de acuerdo con un reporte de la Fiscalía General de ese país y los videos difundidos por el presidente Peña Palacios.

En el operativo, encabezado por el fiscal Giovanni Grisetti, unos agentes de seguridad e inteligencia se apostaron atrás de la vivienda de amplios ventanales, rodeada de un jardín y dotada de alberca, y otros, quienes lo sometieron, ingresaron por la puerta delantera.