Le dictan prisión preventiva en Asunción
Gobierno de Peña Palacios difunde video del arresto
Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 3
El otrora poderoso secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue arrestado el viernes por elementos de seguridad de Paraguay cuando se disponía a dormir, en un operativo coordinado por autoridades de ese país, en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia de México. Ayer, un juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva, después de que él rechazó allanarse la extradición voluntaria.
Según el diario ABC de Paraguay, el procedimiento ordinario de extradición para el mexicano requerido por la justicia de su estado natal, Tabasco, dura 60 días y la decisión de Bermúdez Requena se comunicará a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México a fin de que remita el exhorto de extradición.
El grupo de agentes con armas largas que el viernes por la noche ejecutó la captura con fines de extradición a territorio mexicano, donde es requerido por asociación delictuosa, extorsión y secuestro, derribó la puerta a golpes con un ariete para detener al presunto líder del grupo criminal La Barredora, prófugo de la justicia mexicana desde hace siete meses. Según un video publicado por el presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, Bermúdez Requena fue sometido cuando ya se había preparado para ir a la cama: vestía un pantalón negro de dormir y playera sin mangas.
Eran las 11 de la noche en la capital paraguaya, tres horas más que en el centro de México, cuando fue notificado de su arresto.
“Le pongo recibido o qué”, exclamó el también conocido como El Abuelo, con rostro perplejo y la mirada en el vacío, mientras sostenía unos papeles, ya con un pants color beige y un oficial de la fuerza paraguaya armado con un fusil de asalto, según se muestra en el video.
Bermúdez Requena se refugiaba en una casa de la exclusiva zona residencial Surubi, de la ciudad Mariano Roque Alonso, en Asunción, Paraguay, de acuerdo con un reporte de la Fiscalía General de ese país y los videos difundidos por el presidente Peña Palacios.
En el operativo, encabezado por el fiscal Giovanni Grisetti, unos agentes de seguridad e inteligencia se apostaron atrás de la vivienda de amplios ventanales, rodeada de un jardín y dotada de alberca, y otros, quienes lo sometieron, ingresaron por la puerta delantera.
En el lugar incautaron celulares de alta gama, relojes inteligentes, joyas, oro, efectivo, entre otros objetos que, de acuerdo con las autoridades paraguayas, “podrían constituir evidencia relevante para el proceso abierto en el Estado requirente”.
El ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López, hoy senador por Morena, para cuya captura la Interpool emitió una ficha roja, quedó a disposición de las autoridades paraguayas con fines de extradición, un proceso que tomará meses.
A través de un comunicado vespertino, el Ministerio Público-Fiscalía General de la República de Paraguay, informó que esa solicitud se realizó vía diplomática, conforme al Tratado de Extradición Vigente entre Paraguay y México.
Precisó que en el operativo participaron funcionarios del Departamento de Extradición de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa del Ministerio Público, a cargo del fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, y agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
También, que la investigación para ubicar al presunto delincuente “fue posible gracias a la articulación efectiva entre el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Senad”.
Bermúdez Requena estuvo prófugo siete meses. Salió de México por Mérida, Yucatán, con destino a Panamá, viajó a España y luego a Brasil, según datos difundidos en julio pasado por el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar.
Tras la difusión de los videos del operativo de captura, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) rectificó que Bermúdez Requena aún no era trasladado a México, sino que enfrentaba un proceso legal para su extradición, lo que podría tardar meses.
(Con información de Gustavo Castillo)