A

sí como el PRI, mareado con su ejercicio del poder, fue perdiendo piso y poniendo irresponsable distancia con la realidad nacional no obstante las llamadas de atención y los focos rojos encendidos con alarmante frecuencia, los dueños de la industria taurina de México, por omisión de la autoridad, fueron desviando el camino de la tauromaquia mexicana por veredas de comercialización, abuso y dependencia.

“La fiesta se debate en la agonía –escribió hace 70 años un prestigiado y temido crítico taurino de la Ciudad de México– porque todos los sectores que a ella concurren no ponen su grano de arena o su bloque de mármol para que ella sea, como debiera ser, la fiesta más importante de este país.” Y eso que en los años 50 las autoridades capitalinas estaban involucradas, tanto en la vigilancia de la función taurina como en la protección del público aficionado. Los melindres del animalismo vendrían después.

Con la retirada de Manolo, Eloy y Curro, cuyas virtudes y vicios dieron al espectáculo taurino en México un importante impulso gracias también al empresario jalisciense Leodegario Hernández Campos, que supo hacerle frente a Diversiones y Espectáculos de México, SA, la todopoderosa Demsa de Alberto Bailleres, los metidos a promotores de la fiesta, sin asimilar la habilidad empresarial de Leodegario, tomaron una mala decisión: nuevos nombres pero mismas reses, cuando urgía un repunte ganadero en lo tocante a edad y trapío. Anteponer la comodidad a la bravura fue el principio del fin, a ciencia y paciencia de taurinos, crítica, públicos y autoridades.

Y luego la incursión de los Alemán en la Plaza México, más que para competir para compartir, en despliegue de acomplejada falta de creatividad empresarial, a algunos ases importados, con un pecado adicional: sin propósito de promover un oportuno relevo generacional de toreros nacionales en poco más de dos décadas de autorregulada terapia ocupacional. Así que para cuando los Bailleres regresan (2016) al Coso de Insurgentes la sudamericanización se ha consumado y los ensayos prohibicionistas comenzado.