Opinión
Ver día anteriorDomingo 14 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/14. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Opinión/No sólo de pan.../
 
No sólo de pan...

¡Todos hacia su recuperación!

1.- H

acer una campaña de información para preparar una consulta nacional sobre la recuperación de la autosuficiencia alimentaria de calidad y variedad (tendiente a una eventual exportación de excedentes) basada en las siguientes etapas nacionales.

2.- Censo exhaustivo de las tierras nacionales disponibles y/o susceptibles de una retitulación por causas de interés general, para ejercer sobre ellas métodos naturales de recuperación de suelos, a fin de practicar una producción saludable de alimentos calculando rendimientos/superficie/empleo, con base en la milpa: policultivo prodigioso de origen mesoamericano, enemiga de los arados, químicos y maquinarias afines a los monocultivos.

3.- Evaluar y comparar costos y rendimientos con los patrones de cultivo a la europea, (según la dimensión de las tierras, la masa del empleo y los costos de inversión durante todo el ciclo productivo, hasta el levantamiento de la cosecha y su disponibilidad para uso humano y animal y comparar los dos tipos de proyectos).

4.- Debatir a escala nacional, con productores directos y sus familias, qué tipo de agricultura conviene más… teniendo en cuenta el empleo y sus resultados (de la preparación de los suelos (con el sistema milpa y con el sistema arado) trabajados en comunidad desde la preparación de la tierra hasta la mesa. Teniendo claro que la producción comunitaria es colectiva y solidaria, mientras que la producción mecánica es individual, competitiva y clasista.

5.- Hacer un Decreto Nacional sobre la propiedad colectiva de la tierra y sus recursos. El respeto de la organización endémica del trabajo, aprendiendo a estimar las costumbres locales en vez de tratar de introducir otros patrones productivos y jerarquizados.

6.- Tarea de los gobiernos nacional y local, apoyar a la comunidad productora en el aspecto legal, según la legislación nacional, para asegurar la tenencia y disponibilidad de la tierra en favor de los productores directos y sus familias.

7.- Proponer una legislación virtuosa sobre el trabajo infantil y adolescente, justo y, de ser posible remunerado, sin por ello desautorizar las costumbres centenarias del trabajo familiar como parte de la formación de las nuevas generaciones.

8.- Reforzar los servicios educativos nacionales en las comunidades campesinas e implementar programas de intercambio para que jóvenes de ambos sexos y habitantes de ciudades, aprendan a trabajar el campo y disfrutar los sabores de las cocinas tradicionales.

9.- Reconocer las organizaciones campesinas consensuadas y, si acaso, introducir patrones democráticos en concordancia con las leyes nacionales.

10.- Apoyar la difusión de los ciclos de los policultivos, desde la preparación de la tierra y siembra, hasta las cosechas escalonadas y la conservación en silos antes del consumo o la venta, a fin de introducir los policultivos entre citadinos interesados en el tema.

11.- Promover el regreso de los migrantes a sus núcleos familiares y comunitarios, para sus retiros laborales, pero, al integrarlos a los ciclos productivos es necesario procurar que su regreso no sirva a la introducción de ideología mercantilista mediante el discurso de que el capitalismo es mejor que las tradiciones. Invitar a campesinos de otras partes de América Latina, y especialmente de la parte mesoamericana y andina, a hacer intercambios de experiencias sobre los policultivos que sobreviven y los que podrán adaptarse.

12- Si manifestamos responsabilidad, conciencia y amor por nuestros compatriotas expulsados en busca de trabajo, manifestando nuestro interés y respeto por sus saberes milenarios, en vez de llegar a ellos a “enseñarles” lo que resultó perjudicial para nuestra supervivencia y desarrollo. Necesitamos contribuir a una contrarrevolución de las conciencias en los actores directos de las remesas y revalorizar su pasado y sus posibilidades futuras, sin paternalismos ni discursos prepotentes.

Subir al inicio del texto