1.- H

acer una campaña de información para preparar una consulta nacional sobre la recuperación de la autosuficiencia alimentaria de calidad y variedad (tendiente a una eventual exportación de excedentes) basada en las siguientes etapas nacionales.

2.- Censo exhaustivo de las tierras nacionales disponibles y/o susceptibles de una retitulación por causas de interés general, para ejercer sobre ellas métodos naturales de recuperación de suelos, a fin de practicar una producción saludable de alimentos calculando rendimientos/superficie/empleo, con base en la milpa: policultivo prodigioso de origen mesoamericano, enemiga de los arados, químicos y maquinarias afines a los monocultivos.

3.- Evaluar y comparar costos y rendimientos con los patrones de cultivo a la europea, (según la dimensión de las tierras, la masa del empleo y los costos de inversión durante todo el ciclo productivo, hasta el levantamiento de la cosecha y su disponibilidad para uso humano y animal y comparar los dos tipos de proyectos).

4.- Debatir a escala nacional, con productores directos y sus familias, qué tipo de agricultura conviene más… teniendo en cuenta el empleo y sus resultados (de la preparación de los suelos (con el sistema milpa y con el sistema arado) trabajados en comunidad desde la preparación de la tierra hasta la mesa. Teniendo claro que la producción comunitaria es colectiva y solidaria, mientras que la producción mecánica es individual, competitiva y clasista.

5.- Hacer un Decreto Nacional sobre la propiedad colectiva de la tierra y sus recursos. El respeto de la organización endémica del trabajo, aprendiendo a estimar las costumbres locales en vez de tratar de introducir otros patrones productivos y jerarquizados.

6.- Tarea de los gobiernos nacional y local, apoyar a la comunidad productora en el aspecto legal, según la legislación nacional, para asegurar la tenencia y disponibilidad de la tierra en favor de los productores directos y sus familias.