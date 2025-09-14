▲ Como parte de la Estrategia de Defensa Nacional, el Pentágono envió buques de guerra y aviones F-35 (en la imagen) al Caribe para frenar el flujo de drogas a EU. Foto Afp

l portal Politico, controlado por la empresa de noticias alemana Axel Springer SE, de corte atlantista y pro israelí, filtra el borrador del proyecto de la nueva “Estrategia de Defensa Nacional (EDN)” de EU que suele publicar el Pentágono –rebautizado con su nombre original de “Departamento de Guerra ( sic)”– al inicio de cada administración (http://bit.ly/41URcBs).

De entrada la EDN ha sido calificada de “aislacionista” y de promover el neomonroísmo de Trump 2.0: “las misiones de defensa y de protección del territorio nacional y del hemisferio occidental tienen la prioridad absoluta (¡mega- sic!)”.

Sin tapujos, Politico afirma que “el Pentágono planea jerarquizar lo doméstico (¡mega- sic!) sobre la amenaza china”, lo cual “marca una salida importante de la primera administración de Trump, que enfatizaba la disuasión de Beijing”.

No es lo mismo Trump 1.0 que Trump 2.0 quien hoy se enfrenta a serios problemas domésticos en su pleito abierto contra el grupo globalista de George Soros y su hijo Alex a quienes contempla aplicar el Acta RICO (http://bit.ly/4gnHJIR), cuando bulle EU al borde de una guerra civil después del asesinato de su aliado millennial cristiano Charlie Kirk –sobre quien se manejan varias hipótesis de autorías: desde la ucrania (http://bit.ly/3Kkg6nS), pasando por la israelí de Netanyahu, según el ex agente de la CIA Larry Johnson (http://bit.ly/4nyMQbB), y la mormona (http://bit.ly/46I6Cuv y http://bit.ly/4grh1z1).

En efecto, “el Pentágono ha activado miles de tropas de la Guardia Nacional para apoyar la aplicación de la ley en Los Ángeles y Washington y envió varios buques de guerra y aviones F-35 al Caribe (¡mega- sic!) para prohibir el flujo de drogas a EU” con el aniquilamiento controvertido de 11 miembros sospechosos de la banda del Tren de Aragua en una barcaza.

Más aún: “el Pentágono también ha establecido una zona militarizada a lo largo de la frontera sur con México que permite al ejército detener a civiles”. Lo anterior ocurre en nado sincrónico con la temeraria aseveración de un “Reporte Especial ( sic) de Reuters”, portavoz de la anglósfera (http://bit.ly/4nuRJCm).

Se esperan en octubre dos revisiones más sobre la Postura Global de EU –el estacionamiento de su ejército– y la defensa del teatro aéreo y de misiles, que se entrelazan con la EDN cuando es altamente probable que retire tropas de Europa y de Medio Oriente. Además, la Iniciativa de Seguridad de los Países Bálticos, en sus fronteras con Rusia ( sic), sufriría fuertes recortes de financiamiento (http://bit.ly/41QEVhp).