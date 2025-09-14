Abren convocatoria para reunir firmas en apoyo a Venezuela

ntegrantes del Grupo de Trabajo de Clacso Marxismos y Resistencias del Sur Global condenamos enérgicamente la agresión multidimensional que el gobierno estadunidense lanza contra la República Bolivariana de Venezuela desde hace más de 25 años, agravada recientemente con el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el mar Caribe, incluyendo un submarino con misiles nucleares, bajo la falacia de enfrentar al narcotráfico.

El verdadero interés del poder político, económico y militar de esta potencia radica en los importantes recursos estratégicos de Venezuela: su petróleo, gas y oro, con las mayores reservas del planeta, así como sus tierras y su ubicación geopolítica. Buscan imponer un gobierno subordinado a sus intereses para asegurar el control de las riquezas naturales.

Nuestro pleno respaldo al pueblo y el gobierno de Venezuela. Convocamos a toda la comunidad vinculada al mundo de la cultura, la intelectualidad, la academia y los movimientos sociales a manifestarse en favor de esa nación y su presidente Nicolás Maduro. Une tu voz: si el imperialismo agrede a uno, agrede a todos.

Suma tu firma en https://chng.it/c64zHxfdWt

Néstor Kohan (Argentina), Gilberto López y Rivas (México), Lilia Ghanem (Líbano), John Smith (Inglaterra), Nayar López (México), Orlando Caputo (Chile), Llanisca Lugo (Cuba), Thierno Diop (Senegal), Roberto Lima (Brasil), Yohanka León del Río (Cuba), Georgette Ramírez Kuri (México), Andy Higginbottom (Inglaterra), Adrián Sotelo (México), Arantxa Tirado (Estado español), Jan Lust (Perú), Roberta Traspadini (Brasil), Marcela Román (México), Thays Fidelis (Brasil), Javier Calderón (Colombia), Graciela Galarce (Chile) y Marco Velázquez (México)

Solidaridad con las protestas en EU

Donald Trump usó las frases: “Chipocalypse Now (Chicago-Apocalipsis)”, “helicópteros lloviendo fuego sobre Chicago” y “me encanta el olor de las deportaciones por la mañana”, “Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA”.

El mandatario se guía por las leyes de la guerra, no por la ley nacional y trata a los migrantes como “enemigos extranjeros” para deportarlos. La guerra significa que no hay derechos –como es evidente en las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Ejército en Los Ángeles, en la redada de Hyundai en la que aprehendieron a 500 trabajadores– para quienes han sido la fuerza laboral durante décadas, a menudo con documentación, y que ahora son deportados.

Pero enfrentan una resistencia firme en Washington, Los Ángeles, Chicago y otras ciudades. Las redadas masivas, los arrestos y el uso de las muchas agencias de seguridad no han detenido la justa oposición del pueblo. Las manifestaciones proclaman: ¡Ningún ser humano es ilegal!, ¡Alto a la detención y a las deportaciones!

Pablo Moctezuma Barragán

Aclaración de articulista

En mi artículo de ayer (“La marca del poder…”), se cambió de lugar una coma y se suprimió la palabra “se” y eso hizo aparecer que la información procede de la propia doctora. Y la fuente oficial es: www.uam.mx/convoper/convoacad/index.html del 08/25. La frase original entonces es válida: “a los pocos días (7) de haber sido nombrada secretaria general la doctora Sotelo, se comunicó oficialmente que su asesor el Dr. Manuel Triano había obtenido una plaza…”. Agradezco el espacio.