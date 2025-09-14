L

a Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó su repudio al incidente violento en el cual perdió la vida el ciudadano mexicano Silverio Villegas González, quien fue asesinado por un agente migratorio que intentó detenerlo la mañana del pasado viernes en Chicago. A través del consulado general de México en esa ciudad, la cancillería solicitó que se lleve a cabo “una investigación rigurosa por parte de la autoridad correspondiente para el pleno esclarecimiento de los hechos”, en los que también resultó herido el integrante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Este deplorable episodio es el enésimo ejemplo de las consecuencias de lanzar a los uniformados a ejecutar una cacería humana impulsada por el odio, la mentira, el racismo, la xenofobia y la desinformación, en la que la aplicación de la ley ha sido desplazada por el cumplimiento de cuotas arbitrarias y el uso de los operativos como espectáculo dirigido a los sectores cavernarios de la sociedad estadunidense que conforman el electorado del trumpismo y sus aliados locales.

La presencia de ICE y otros cuerpos armados federales en la megalópolis de Illinois tiene el agravante de llevarse a cabo contra el parecer del gobierno estatal y de la mayoría de la población, la cual respalda el estatus de Chicago como ciudad santuario para los migrantes, cuyas autoridades se niegan a cooperar con políticas que criminalizan a los migrantes, los persiguen y someten a condiciones de detención denigrantes, incluso cuando no tienen ningún antecedente penal. En este despliegue fascista no puede omitirse la responsabilidad de la Corte Suprema de ese país, cuyos seis jueces conservadores (tres de ellos designados por Donald Trump) autorizaron la semana pasada el arresto y deportación de personas con base en el perfilamiento racial, cancelando en los hechos las garantías individuales que rigen en todo estado de derecho. Ahora, los agentes federales tienen vía libre para llevar a cabo redadas sin necesidad de una sospecha razonable, pues la raza, etnia, idioma o acento de una persona se consideran elementos válidos para criminalizar a sus víctimas.