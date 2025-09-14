Página 12

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 19

Buenos Aires., El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó a Francisco Tenorio Cerqueira Junior, el pianista brasileño desaparecido en 1976 tras ser secuestrado el 18 de marzo de ese año, poco antes del golpe de Estado, en Buenos Aires, cuando ya estaba en marcha el llamado Plan Cóndor, una coordinación represiva entre las dictaduras sudamericanas.

Dos días después, su cuerpo acribillado fue encontrado en un baldío de Don Torcuato. Sus restos, sin identificar, fueron enterrados en el cementerio de Benavídez de la capital argentina.

“Tenorio Junior llegó a Buenos Aires para tocar en el Gran Rex, junto con Vinicius de Moraes. Cerca de las tres de la madrugada del 18 de marzo de 1976, el pianista salió del Normandie, el hotel de la calle Rodríguez Peña al 320, donde se alojaba junto a otros músicos. Allí se perdió su rastro, en esa Argentina que pocos días después iba a ser sacudida por el golpe de Estado más criminal del que se tenga memoria”, cuenta Página 12.

Hay versiones que dicen que salió a comprar cigarros, un emparedado o buscaba una farmacia.

Dos días después de su desaparición, “un cuerpo apareció con múltiples impactos de bala en un terreno baldío en Panamericana y Belgrano en Don Torcuato, partido de Tigre”. El médico policial consideró que no era necesario hacer una autopsia.