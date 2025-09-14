La “ilegal” acción, en nuestra zona económica exclusiva: Caracas
Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 19
Caracas. Caracas denunció que el viernes 12 de septiembre el buque destructor Jason Dunham (DDG-109), perteneciente a la armada estadunidense, “asaltó de manera ilegal y hostil” un barco de Venezuela con nueve pescadores atuneros en aguas que pertenecen a la zona económica exclusiva (ZEE) del país sudamericano.
El canciller Yván Gil explicó ayer que el buque venezolano Carmen Rosa, tripulado por “humildes pescadores”, navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la ZEE de Venezuela, cuando fue asaltado y abordado por 18 marines armados, quienes permanecieron en la embarcación por ocho horas, “impidiendo la comunicación y el normal trabajo de los pescadores que cumplían faena autorizada de pesca de atún”.
Gil denunció que quienes dan la orden de hacer esas provocaciones están a la búsqueda de un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe, “con el objeto de insistir en su política, fracasada y rechazada por el propio pueblo de Estados Unidos, de cambio de régimen (en Venezuela)”.
Agregó que la operación carece de toda proporcionalidad estratégica y constituye una provocación directa mediante el uso ilegal de exagerados medios militares.
En el comunicado se informa que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana “monitoreó y registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia que posee”, y acompañó en todo momento a los pescadores hasta su liberación.
A propósito de lo ocurrido, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, escribió en redes sociales: “El gobierno de Estados Unidos debe cesar inmediatamente su bochornoso hostigamiento militar a nuestro país y el acoso a los pescadores. Suficiente daño y perjuicios han causado al pueblo venezolano con su criminal bloqueo económico”.
Una zona económica exclusiva es un área marítima adyacente al mar territorial de un país, que se extiende hasta 200 millas náuticas desde la línea de base, donde el estado ribereño tiene derechos soberanos para la exploración, explotación y conservación de los recursos naturales, así como jurisdicción sobre actividades que ahí se realicen. Si bien el Estado ejerce derechos sobre sus recursos, otras naciones gozan de la libertad de navegación y sobrevuelo dentro de estas zonas, respetando los derechos del país ribereño y el derecho internacional.
Es decir, aunque los militares estadunidenses tenían derecho de estar allí, no cuentan con autoridad para ejecutar alguna operación armada.
Adiestramiento miliciano
El acto relatado tuvo lugar la víspera de una jornada nacional de adiestramiento militar para todos los venezolanos que se han registrado para integrar la Milicia Nacional Bolivariana con el fin de defender al país de una agresión por parte de una potencia extranjera.
En todos los estados de la nación, los voluntarios miembros de las unidades comunales de milicia acudieron a 312 unidades militares distribuidas en el territorio nacional para ser entrenados por efectivos activos en el manejo de armas y técnicas de combate.
El ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, explicó que la Milicia Bolivariana está en permanente organización y reorganización dinámica para ser más eficaz, eficiente en el territorio y participativa.
Asimismo, precisó que el adiestramiento de este sábado tiene como objetivo que quienes se acaban de enlistar a las filas milicianas “se puedan incorporar tanto a las tareas no armadas, como a las de la lucha castrense”.
Padrino hizo énfasis en que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, “que tiene las armas de la República, ama la paz; pero tampoco se equivoquen, para eso nos estamos preparando: a máxima presión por allá, máxima preparación por aquí para defender la paz”.
Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, advirtió a los poderes estadunidenses que si se atreven a poner un pie en Venezuela estarán entrando a “una guerra de 100 años” y que al final será el país sudamericano el que salga vencedor. “Seremos implacables en la defensa de la patria”, remató.