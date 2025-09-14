▲ Los venezolanos enlistados en la Milicia Bolivariana participaron ayer en un jornada nacional de entrenamiento (izquierda), en tanto, un grupo de marines estadunidenses arribó al aeropuerto José Aponte, en la Ceiba, Puerto Rico, como parte de ensayos militares conjuntos. Foto Afp

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025

Caracas. Caracas denunció que el viernes 12 de septiembre el buque destructor Jason Dunham (DDG-109), perteneciente a la armada estadunidense, “asaltó de manera ilegal y hostil” un barco de Venezuela con nueve pescadores atuneros en aguas que pertenecen a la zona económica exclusiva (ZEE) del país sudamericano.

El canciller Yván Gil explicó ayer que el buque venezolano Carmen Rosa, tripulado por “humildes pescadores”, navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la ZEE de Venezuela, cuando fue asaltado y abordado por 18 marines armados, quienes permanecieron en la embarcación por ocho horas, “impidiendo la comunicación y el normal trabajo de los pescadores que cumplían faena autorizada de pesca de atún”.

Gil denunció que quienes dan la orden de hacer esas provocaciones están a la búsqueda de un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe, “con el objeto de insistir en su política, fracasada y rechazada por el propio pueblo de Estados Unidos, de cambio de régimen (en Venezuela)”.

Agregó que la operación carece de toda proporcionalidad estratégica y constituye una provocación directa mediante el uso ilegal de exagerados medios militares.

En el comunicado se informa que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana “monitoreó y registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia que posee”, y acompañó en todo momento a los pescadores hasta su liberación.

A propósito de lo ocurrido, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, escribió en redes sociales: “El gobierno de Estados Unidos debe cesar inmediatamente su bochornoso hostigamiento militar a nuestro país y el acoso a los pescadores. Suficiente daño y perjuicios han causado al pueblo venezolano con su criminal bloqueo económico”.

Una zona económica exclusiva es un área marítima adyacente al mar territorial de un país, que se extiende hasta 200 millas náuticas desde la línea de base, donde el estado ribereño tiene derechos soberanos para la exploración, explotación y conservación de los recursos naturales, así como jurisdicción sobre actividades que ahí se realicen. Si bien el Estado ejerce derechos sobre sus recursos, otras naciones gozan de la libertad de navegación y sobrevuelo dentro de estas zonas, respetando los derechos del país ribereño y el derecho internacional.