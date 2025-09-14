De la Redacción

La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 18

La Oficina del Fiscal del Condado de Utah prevé que Tyler Robinson, el presunto atacante del activista conservador estadunidense Charlie Kirk, tenga su primera audiencia judicial el próximo martes, después de que el fiscal Jeff Gray presente cargos ese mismo día por el asesinato del aliado de Trump.

Christopher Ballard, jefe de la oficina de información pública de la fiscalía del condado de Utah, agregó que la audiencia será virtual, reportó CNN.