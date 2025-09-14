Mundo
El martes, audiencia del presunto asesino de Charlie Kirk
 
Periódico La Jornada
Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 18

La Oficina del Fiscal del Condado de Utah prevé que Tyler Robinson, el presunto atacante del activista conservador estadunidense Charlie Kirk, tenga su primera audiencia judicial el próximo martes, después de que el fiscal Jeff Gray presente cargos ese mismo día por el asesinato del aliado de Trump.

Christopher Ballard, jefe de la oficina de información pública de la fiscalía del condado de Utah, agregó que la audiencia será virtual, reportó CNN.

Robinson se encuentra bajo detención por cargos iniciales como homicidio agravado, disparo de arma de fuego y obstrucción a la justicia, pero no ha sido acusado formalmente.

La oficina indicó que actualmente revisa las pruebas para determinar qué cargos presentará de manera formal.

