Ap, Europa Press y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 18

Puerto Príncipe., Decenas de personas fueron asesinadas esta semana en un pueblo pesquero al norte de la capital de Haití, en la más reciente matanza ejecutada por las poderosas pandillas del país caribeño, informó un funcionario el viernes. Ayer el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, condenó el hecho.

Al menos 42 personas, entre ellas un niño de cuatro años junto a toda su familia, fueron asesinadas en Labodrie, informó Joseph Louis Baptiste, funcionario del gobierno local, quien señaló que las matanzas comenzaron el pasado fin de semana y aún continúan. Además hay un número indeterminado de heridos y desaparecidos.