Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 18
Puerto Príncipe., Decenas de personas fueron asesinadas esta semana en un pueblo pesquero al norte de la capital de Haití, en la más reciente matanza ejecutada por las poderosas pandillas del país caribeño, informó un funcionario el viernes. Ayer el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, condenó el hecho.
Al menos 42 personas, entre ellas un niño de cuatro años junto a toda su familia, fueron asesinadas en Labodrie, informó Joseph Louis Baptiste, funcionario del gobierno local, quien señaló que las matanzas comenzaron el pasado fin de semana y aún continúan. Además hay un número indeterminado de heridos y desaparecidos.
“Esta tragedia destaca la necesidad urgente de una intervención estatal efectiva para poner fin a la impunidad y restaurar la seguridad en la región”, expresó.
Baptiste señaló que las pandillas incendiaron Labodrie y ahora intentan atacar la cercana ciudad de Arcahaie, mientras la policía y un grupo de vigilantes locales tratan de detenerlos.
Testigos explicaron que el ataque es en represalia por la muerte de Vladimyr Pierre, Vlad, el número dos de la banda Cabaret, quien falleció el 7 de septiembre en enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, y era miembro de una poderosa coalición de pandillas conocida como Viv Ansanm (Vivir Juntos).