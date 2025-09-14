▲ Efectivos polacos retiran escombros dejados tras la caída de naves no tripuladas presuntamente lanzadas por Rusia en la localidad de Wyryki. Foto Ap

Afp, Reuters, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 18

Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró ayer que aunque no estaba claro si Rusia había enviado deliberadamente drones al territorio polaco, esta incursión en el espacio aéreo de Polonia sería “inaceptable”. En el frente de guerra, naves no tripuladas ucranias provocaron incendios en dos importantes refinerías de petróleo rusas: Kirishi y Bashneft, que fueron extinguidos sin causar daños mayores, mientras Moscú anunció la toma de la localidad de Novonikolaevka, en Dnipropetrovsk, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.

Rubio expuso ante periodistas en Washington que “la cuestión es si los drones fueron dirigidos para entrar específicamente en Polonia (…) si las pruebas nos llevan a eso, entonces obviamente será un movimiento altamente escalador”. Sin embargo, añadió que “hay varias otras posibilidades también, pero creo que nos gustaría tener todos los hechos y consultar con nuestros aliados antes de tomar determinaciones específicas”.

En este contexto, Rumania afirmó ayer que un dron violó su espacio aéreo durante un ataque ruso contra infraestructura en la vecina Ucrania, ante lo cual envió a dos aviones F-16 para supervisar la situación.

Los naves “detectaron un dron en el espacio aéreo nacional” y lo rastrearon hasta que “desapareció del radar” a 20 kilómetros al suroeste de la aldea de Chilia Veche, tras añadir que la aeronave “no sobrevoló zonas pobladas y no supuso una amenaza inminente para la seguridad de la población”, precisó el documento.