▲ El británico Tommy Robinson (centro), conocido por su radicalismo antimigrante, encabeza la protesta al grito de “la mayoría silenciosa dejará de serlo”. Foto Afp

The Independent, Afp, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 17

Londres. Entre lemas antimigrantes, más de 110 mil personas se manifestaron ayer en el centro de Londres en la marcha Unite the Kingdom (Unamos al Reino) a favor de la “libertad de expresión”, convocada por el ultraderechista Tommy Robinson, en la que se produjeron violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes con un saldo de 25 arrestos y 26 agentes heridos. Al mismo tiempo, la organización Stand Up to Racism UK (Enfrentar el Racismo) convocó a la misma hora a una contraprotesta antifascista en la que participaron alrededor de 5 mil personas.

“Mucha gente llegó al evento Unite the Kingdom, que recorrió desde Waterloo hasta Whitehall, con la intención de causar problemas”, dijo Matt Twist, de la policía metropolitana.

La secretaria del Interior británica, Shabana Mahmood, condenó a los manifestantes que atacaron e hirieron a policías, y prometió que cualquiera que “participe en una actividad delictiva se enfrentará a todo el peso de la ley”.

El jefe de Tesla, el multimillonario estadunidense Elon Musk, participó en el evento mediante un enlace de video en el cual conversó con Robinson y pidió la disolución del parlamento de Reino Unido, al tiempo que alentó a los británicos a “luchar o morir” contra la “destrucción de Gran Bretaña” causada por la “migración masiva descontrolada”, intervención que causó indignación en ciertos sectores.

El líder liberal demócrata, Ed Davey, afirmó que a Musk “no le importan los británicos ni nuestros derechos. Sólo le importan él mismo y su ego”.