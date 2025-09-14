Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 17
Londres. Entre lemas antimigrantes, más de 110 mil personas se manifestaron ayer en el centro de Londres en la marcha Unite the Kingdom (Unamos al Reino) a favor de la “libertad de expresión”, convocada por el ultraderechista Tommy Robinson, en la que se produjeron violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes con un saldo de 25 arrestos y 26 agentes heridos. Al mismo tiempo, la organización Stand Up to Racism UK (Enfrentar el Racismo) convocó a la misma hora a una contraprotesta antifascista en la que participaron alrededor de 5 mil personas.
“Mucha gente llegó al evento Unite the Kingdom, que recorrió desde Waterloo hasta Whitehall, con la intención de causar problemas”, dijo Matt Twist, de la policía metropolitana.
La secretaria del Interior británica, Shabana Mahmood, condenó a los manifestantes que atacaron e hirieron a policías, y prometió que cualquiera que “participe en una actividad delictiva se enfrentará a todo el peso de la ley”.
El jefe de Tesla, el multimillonario estadunidense Elon Musk, participó en el evento mediante un enlace de video en el cual conversó con Robinson y pidió la disolución del parlamento de Reino Unido, al tiempo que alentó a los británicos a “luchar o morir” contra la “destrucción de Gran Bretaña” causada por la “migración masiva descontrolada”, intervención que causó indignación en ciertos sectores.
El líder liberal demócrata, Ed Davey, afirmó que a Musk “no le importan los británicos ni nuestros derechos. Sólo le importan él mismo y su ego”.
“La mayoría silenciosa dejará de ser silenciosa”, declaró a la multitud Robinson, cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon, un británico de 42 años que fue fundador del ex grupúsculo English Defence League (Liga de Defensa Inglesa) que nació en el seno del movimiento hooligan, y es conocido por sus posiciones antimigratoria y antislamita.
Varias personalidades de extrema derecha, como Steve Bannon, ex consejero del presidente estadunidense Donald Trump, se sumaron a la protesta, indicaron los organizadores.
Mary Williams, una de las asistentes, llevaba una foto del influencer conservador estadunidense Charlie Kirk, adalid de las juventudes trumpistas, asesinado el miércoles en Estados Unidos. El suceso “impactó” tanto a la treintañera, que decidió manifestarse ayer. “Robinson habló mucho sobre Kirk en sus redes sociales”, dijo.
Al llegar a Whitehall, los asistentes se reunieron en un escenario para escuchar los discursos de Robinson y otros oradores, pero algunos rompieron el cerco policial para enfrentarse a contramanifestantes de Stand Up to Racism UK.
Al grito de “levántate y lucha” y “las mujeres no seremos silenciadas, detengamos a los fascistas ahora, ahora”, el contingente de Mujeres contra la Extrema Derecha llegó a Whitehall con pancartas que decían “Bienvenidos, refugiados” y “Opónganse a Tommy Robinson”.