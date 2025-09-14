Xinhua, Ap, Prensa Latina, Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 17

Caracas. Un grupo de 252 venezolanos repatriados después de haber sido deportados de Estados Unidos a El Salvador, donde fueron encarcelados sin el debido proceso judicial, denunciaron al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) las “torturas y tratos inhumanos” a los que fueron sometidos durante su reclusión.

Los jóvenes entregaron un escrito al CICR en la ciudad suiza de Ginebra, en el que revelan presuntas violaciones a sus derechos humanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de El Salvador.

“Nos pronunciamos en nombre de los 252 venezolanos que estuvimos injustamente privados de nuestra libertad, ya que fuimos sometidos a torturas físicas y verbales. Venimos a alzar nuestra voz”, declaró el vocero de los afectados, Ángel Blanco, quien pidió que no se permita que los migrantes sean catalogados como delincuentes o terroristas por razones de apariencia física, como Caracas manifestó que ocurrió con los jóvenes, e instó a los organismos internacionales a impedir nuevas vulneraciones de los derechos humanos.

Los 252 venezolanos fueron repatriados el pasado 18 de julio por gestiones del gobierno venezolano, luego de ser enviados al Cecot en marzo.

En tanto, una demanda ante un tribunal de Washington acusó al gobierno estadunidense de trasladar a migrantes deportados a Ghana en “camisas de fuerza” y encadenados, durante un vuelo de 16 horas en el que sólo se les dio pan y agua.

La demanda afirma que los pasajeros fueron despertados en medio de la noche el 5 de septiembre, sin que se les comunicara a dónde los llevaban, sino hasta horas después de que despegaron en un avión de carga militar de Estados Unidos.

Los migrantes estuvieron detenidos durante cinco días en Ghana en “condiciones miserables y rodeados de guardias militares armados en una instalación de detención al aire libre” llamada Dema Camp, según la querella.