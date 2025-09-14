Va secretario de Estado a Jerusalén a dialogar con dirigentes israelíes
Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que buscará respuestas de las autoridades israelíes para la situación en Gaza, durante su viaje a Jerusalén: “Me centraré en asegurar el regreso de los rehenes, encontrar maneras de garantizar que la ayuda humanitaria llegue a la población civil y abordar la amenaza que representa Hamas”, pero no aludió a un alto el fuego. Añadió que el ataque israelí en Doha contra dirigentes de la organización que asistían a las negociaciones sobre Gaza, “no va a cambiar” el apoyo de Washington a Tel Aviv.
“Hamas no puede seguir existiendo si el objetivo es la paz”, reiteró Rubio al tiempo de aseverar que si bien el presidente estadunidense, Donald Trump, seguía descontento con el ataque israelí en Qatar, eso no afectaría su respaldo a Israel. “Obviamente, no estamos conformes con esto. Ahora, tenemos que avanzar y averiguar qué sigue”.
Rubio y Trump se reunieron el viernes en Estados Unidos, por separado, con el primer ministro de Qatar para analizar las repercusiones de la operación israelí
El ataque en Doha, en el cual murieron cinco miembros de la organización palestina y un catarí, provocó una condena internacional generalizada y parece haber acabado con los intentos de lograr un alto el fuego entre Israel y Hamas, así como la liberación de rehenes antes de la próxima sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en la que Gaza será uno de los temas principales.
Rubio sostendrá reuniones en Jerusalén este domingo y lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros funcionarios.