Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 16

Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que buscará respuestas de las autoridades israelíes para la situación en Gaza, durante su viaje a Jerusalén: “Me centraré en asegurar el regreso de los rehenes, encontrar maneras de garantizar que la ayuda humanitaria llegue a la población civil y abordar la amenaza que representa Hamas”, pero no aludió a un alto el fuego. Añadió que el ataque israelí en Doha contra dirigentes de la organización que asistían a las negociaciones sobre Gaza, “no va a cambiar” el apoyo de Washington a Tel Aviv.

“Hamas no puede seguir existiendo si el objetivo es la paz”, reiteró Rubio al tiempo de aseverar que si bien el presidente estadunidense, Donald Trump, seguía descontento con el ataque israelí en Qatar, eso no afectaría su respaldo a Israel. “Obviamente, no estamos conformes con esto. Ahora, tenemos que avanzar y averiguar qué sigue”.