Israel evitó que eu avisara sobre ataque a Doha: WP
Huyen de la ciudad de Gaza 250 mil habitantes, de más de un millón, hacia el abarrotado sur: autoridades
Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 16
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió ayer que los líderes de la organización palestina Hamas son un “obstáculo” para las negociaciones de paz y amenazó con “deshacerse” de ellos, luego de que fracasó en un intento de terminar con sus vidas con un ataque aéreo lanzado en Qatar esta semana.
“A los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar no les importa la gente de Gaza. Bloquearon todos los intentos de alto el fuego para prolongar la guerra indefinidamente”, escribió el gobernante en X.
La agencia de espionaje israelí, Mossad, se negó a llevar a cabo una operación terrestre para matar a los líderes de Hamas en Doha, por temor a arruinar las negociaciones de alto el fuego, el regreso de los rehenes y los lazos con Qatar. El bombardeo finalmente fue ejecutado por la fuerza aérea y el Shin Bet. Tel Aviv avisó del bombardeo a Washington 10 minutos antes de su ejecución para que no pudiera alertar a Qatar, informó The Washington Post.
En entrevistas con altos funcionarios estadunidenses informados sobre la operación, el diario detalló que el embate se diseñó para evitar que los aviones de combate israelíes entraran al espacio aéreo de Arabia Saudita. Ocho F-15 y cuatro F-35 volaron hacia el sur desde Israel sobre el mar Rojo antes de lanzar proyectiles balísticos hacia Qatar desde el lado opuesto de la península Arábiga, añadió el reporte.
En la ciudad de Gaza las Fuerzas de Defensa de Israel derribaron otro edificio residencial, la torre Al Nur en el barrio de Tel al Haua, al pretextar que el inmueble era utilizado por Hamas, en medio del recrudecimiento de su ofensiva donde más de 250 mil residentes, de un total de más de un millón, abandonaron sus hogares par dirigirse hacia el sur del territorio palestino, que se encuentra “abarrotado y superpoblado”, señalaron las autoridades.
El ministerio de Salud de Gaza registró que al menos 60 palestinos fueron asesinados por fuego israelí en las pasadas 24 horas, que se suman a 64 mil 803 muertos desde el inicio de la ofensiva contra Hamas el 7 de octubre de 2023, mientras la cifra de fallecidos por inanición se elevó a 420, incluidos 145 menores.
En Cisjordania reocupada, tropas de Tel Aviv allanaron la vivienda del cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental No other land, después de que colonos judíos atacaran su aldea.