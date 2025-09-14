Reuters, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 16

Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió ayer que los líderes de la organización palestina Hamas son un “obstáculo” para las negociaciones de paz y amenazó con “deshacerse” de ellos, luego de que fracasó en un intento de terminar con sus vidas con un ataque aéreo lanzado en Qatar esta semana.

“A los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar no les importa la gente de Gaza. Bloquearon todos los intentos de alto el fuego para prolongar la guerra indefinidamente”, escribió el gobernante en X.

La agencia de espionaje israelí, Mossad, se negó a llevar a cabo una operación terrestre para matar a los líderes de Hamas en Doha, por temor a arruinar las negociaciones de alto el fuego, el regreso de los rehenes y los lazos con Qatar. El bombardeo finalmente fue ejecutado por la fuerza aérea y el Shin Bet. Tel Aviv avisó del bombardeo a Washington 10 minutos antes de su ejecución para que no pudiera alertar a Qatar, informó The Washington Post.

En entrevistas con altos funcionarios estadunidenses informados sobre la operación, el diario detalló que el embate se diseñó para evitar que los aviones de combate israelíes entraran al espacio aéreo de Arabia Saudita. Ocho F-15 y cuatro F-35 volaron hacia el sur desde Israel sobre el mar Rojo antes de lanzar proyectiles balísticos hacia Qatar desde el lado opuesto de la península Arábiga, añadió el reporte.