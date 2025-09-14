Rubicela Morelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 22

Cuernavaca, Mor., Carolina Plascencia Carvajal, presidenta suplente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco) y candidata a propietaria del cargo en la elección que se celebrará el 28 de septiembre, fue asesinada en el municipio de Cuautla, dieron a conocer fuentes de seguridad.

De acuerdo con el reporte, la ingeniera y originaria de Ayala se trasladaba el viernes por la carretera local Cuautla-Ex Hacienda El Hospital cuando fue atacada a balazos por sujetos que viajaban en una motocicleta y otro vehículo, en el crucero de Puxtla. Paramédicos confirmaron que murió en el lugar.

Plascencia Carvajal obtuvo el cargo de presidenta suplente de Asurco en septiembre de 2022, junto con Antonio Domínguez Aragón, aunque éste –también ex alcalde de Ayala– dejó el puesto de propietario dos años después, sin dar explicación. Dentro de 15 días, Asurco realizará elecciones para designar a la planilla que estará al frente por otros tres años.

Campesinos y usuarios de la organización exigieron justicia y señalaron que el crimen podría estar relacionado con la disputa por el cargo o el control del agua, ya que, explicaron, Carolina retiró el líquido al poblado de Tenango, Jantetelco, porque en esa comunidad había una concesión a una empresa, pese a que hace varios años ésta ya no existe.