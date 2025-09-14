Jesús Estrada y Claudio Bañuelos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 22

Un rastreo que se llevó a cabo durante dos semanas en el arroyo Baporeachi, en el municipio de Carichí, Chihuahua, concluyó con el hallazgo de más de 45 restos óseos y piezas dentales que serán analizados en laboratorio, como parte de labores de búsqueda de personas desaparecidas en Ciudad Cuauhtémoc y la región serrana de la entidad.

La Fiscalía Estatal Distrito Zona Occidente informó sobre la última intervención en el lugar, el jueves, que consistió en la criba de tierra que permitió encontrar 34 indicios forenses; antes, en otra excavación realizada el pasado 28 de agosto, se localizaron fragmentos óseos y 11 piezas odontológicas que podrían corresponder a seres humanos.

Todos los hallazgos fueron embalados y asegurados por personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, para su análisis y posible identificación en laboratorio.

Agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes encabezaron el trabajo de búsqueda, junto con personal del Ministerio Público, integrantes de la Agencia Estatal de Investigación y un experto en criminalística de campo.

Hicieron inspecciones en distintos lugares del arroyo Baporeachi, incluido el cauce, después de que un vecino de Carichí que cuidaba ganado vio lo que parecía un cráneo humano y dio aviso a Seguridad Pública Municipal.