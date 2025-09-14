En Aguascalientes encuentran el cadáver de un joven que estaba reportado como desaparecido
Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 22
Un rastreo que se llevó a cabo durante dos semanas en el arroyo Baporeachi, en el municipio de Carichí, Chihuahua, concluyó con el hallazgo de más de 45 restos óseos y piezas dentales que serán analizados en laboratorio, como parte de labores de búsqueda de personas desaparecidas en Ciudad Cuauhtémoc y la región serrana de la entidad.
La Fiscalía Estatal Distrito Zona Occidente informó sobre la última intervención en el lugar, el jueves, que consistió en la criba de tierra que permitió encontrar 34 indicios forenses; antes, en otra excavación realizada el pasado 28 de agosto, se localizaron fragmentos óseos y 11 piezas odontológicas que podrían corresponder a seres humanos.
Todos los hallazgos fueron embalados y asegurados por personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, para su análisis y posible identificación en laboratorio.
Agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes encabezaron el trabajo de búsqueda, junto con personal del Ministerio Público, integrantes de la Agencia Estatal de Investigación y un experto en criminalística de campo.
Hicieron inspecciones en distintos lugares del arroyo Baporeachi, incluido el cauce, después de que un vecino de Carichí que cuidaba ganado vio lo que parecía un cráneo humano y dio aviso a Seguridad Pública Municipal.
El personal de Servicios Periciales llevó a cabo un rastreo inicial, y localizó la primera pieza en un área de deslave; al continuar con las labores encontraron otro cráneo y más segmentos óseos.
En Aguascalientes, por otro lado, un joven identificado como Roberto Adame Ramírez, de 19 años, fue hallado sin vida ayer en una fosa clandestina en el municipio de San José de Gracia, situado a 45 kilómetros en el norte de esta capital, donde residía, informaron fuentes policiales.
El muchacho había sido reportado desaparecido por sus familiares el pasado 29 de agosto, pues ya no regresó a su vivienda luego de acudir a un baile.
Operativo en finca
Fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron a este medio que la noche del viernes se llevó a cabo un operativo por elementos de la Policía De Investigación en la calle Enrique Olivares Santana, en la cabecera municipal, luego de que recibieron reportes de vecinos que notaron personas extrañas en el sitio.
Agentes de la PDI ingresaron con una orden de cateo a una finca, donde encontraron un cuerpo en una fosa de más de un metro de profundidad, donde se notaba que la tierra había sido manipulada.
Elementos de la Dirección de Investigación Pericial hicieron la exhumación y traslado al Servicio Médico Forense.