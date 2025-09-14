Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 22
Kopomá, Yuc., Al menos 15 personas muertas y cinco lesionadas de gravedad dejó un accidente en el kilómetro 127 de la carretera Mérida-Campeche, en el tramo Kopomá-Chochola, donde un tractocamión se impactó contra una camioneta Van y un automóvil particular la tarde de ayer, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.
De acuerdo con el reporte de la dependencia, entre los fallecidos está el conductor de la unidad pesada; una persona resultó calcinada en el vehículo de pasajeros que trasladaba a 20 trabajadores de la construcción. Se presume que el resto de quienes perecieron también eran albañiles.
El siniestro se suscitó en la zona del municipio de Kopomá, en el sur-sureste de Yucatán.
Testigos narraron que la camioneta rebasó al auto particular y se encontró de frente con el tráiler, que llevaba cervezas. La Van se salió de la vía, rodó y se incendió, mientras el automóvil sólo sufrió daños materiales.
Por la gravedad del percance, las personas que transitaban por el lugar avisaron a los servicios de emergencia y dieron apoyo a los heridos.
Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán acordonaron el área para llevar a cabo las labores de investigación en la zona, donde varios cuerpos quedaron sobre el pavimento.
El agente del Ministerio Público levantó los cadáveres y los trasladó al Servicio Médico Forense, en espera de que sean identificados, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades
En un comunicado, el gobernador de Yucatán Joaquín Díaz Mena expresó sus condolencias por el trágico suceso. “Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida–Campeche, donde, tristemente, 15 personas fallecieron.
“Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento. Desde el primer reporte, cuerpos de emergencia, seguridad y salud se encuentran atendiendo la situación para brindar auxilio inmediato”, manifestó.
A su vez, Seguridad Pública exhortó a la ciudadanía a tener precauciones al transitar por carreteras federales, respetar los límites de velocidad y atender las disposiciones oficiales de vialidad para prevenir estas situaciones.