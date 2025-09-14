▲ Imagen de la camioneta que se incendió en el kilómetro 127 de la carretera interestatal, en el tramo Kopamá-Chochola. Foto tomada de redes sociales

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 22

Kopomá, Yuc., Al menos 15 personas muertas y cinco lesionadas de gravedad dejó un accidente en el kilómetro 127 de la carretera Mérida-Campeche, en el tramo Kopomá-Chochola, donde un tractocamión se impactó contra una camioneta Van y un automóvil particular la tarde de ayer, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, entre los fallecidos está el conductor de la unidad pesada; una persona resultó calcinada en el vehículo de pasajeros que trasladaba a 20 trabajadores de la construcción. Se presume que el resto de quienes perecieron también eran albañiles.

El siniestro se suscitó en la zona del municipio de Kopomá, en el sur-sureste de Yucatán.

Testigos narraron que la camioneta rebasó al auto particular y se encontró de frente con el tráiler, que llevaba cervezas. La Van se salió de la vía, rodó y se incendió, mientras el automóvil sólo sufrió daños materiales.

Por la gravedad del percance, las personas que transitaban por el lugar avisaron a los servicios de emergencia y dieron apoyo a los heridos.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán acordonaron el área para llevar a cabo las labores de investigación en la zona, donde varios cuerpos quedaron sobre el pavimento.