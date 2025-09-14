Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 21
León, Gto., Las seis asambleas de coordinadores empresariales de Guanajuato que forman parte del Consejo Consultivo para el Seguimiento a la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares (Cosainceg) deben informar qué criterios se aplicaron en el gasto de casi 38 mil millones de pesos de origen público y asumir su responsabilidad en caso de haber irregularidades, demandó el líder de los diputados federales panistas del estado, Miguel Ángel Salim Alle.
Los ciudadanos deben saber cómo determinaron los consejos de León, Salamanca, Irapuato, Celaya, Guanajuato y San Miguel de Allende utilizar esa cantidad, enfatizó.
El Consejo Consultivo no informó en el sexenio pasado en qué y cómo invirtieron ese monto, entre 2019 y 2024 durante el sexenio del panita Diego Sinuhé Rodríguez Vallejo, quien reformó el decreto del Consainceg para dar a los empresarios el poder sobre el destino de los recursos.
Además, el gobierno estatal se reservó las actas de las sesiones.
El legislador dijo que el sector empresarial de la entidad siempre exigió al gobierno local transparencia y honestidad en la toma de decisiones. “Entonces, Acción Nacional dijo: ‘Ok, pues entonces tómalos tú' –los consejos ciudadanos– para que le demos transparencia y honestidad. Y eso es lo que pido, donde estén los empresarios y los consejos coordinadores metiendo la mano, transparencia y honestidad”.
La Auditoría Superior del Estado, dijo, también debe fiscalizar la aplicación de dichos impuestos y si hay irregularidades, que los empresarios asuman su responsabilidad.
“Todos estos patronatos que tienen recursos estatales, municipales y federales, tienen que ser auditados. Ya lo decía también el ex gobernador de Guanajuato: al que no le gusta la lumbre, pues que no se acerque a la estufa”, afirmó.