Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 21

León, Gto., Las seis asambleas de coordinadores empresariales de Guanajuato que forman parte del Consejo Consultivo para el Seguimiento a la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares (Cosainceg) deben informar qué criterios se aplicaron en el gasto de casi 38 mil millones de pesos de origen público y asumir su responsabilidad en caso de haber irregularidades, demandó el líder de los diputados federales panistas del estado, Miguel Ángel Salim Alle.

Los ciudadanos deben saber cómo determinaron los consejos de León, Salamanca, Irapuato, Celaya, Guanajuato y San Miguel de Allende utilizar esa cantidad, enfatizó.

El Consejo Consultivo no informó en el sexenio pasado en qué y cómo invirtieron ese monto, entre 2019 y 2024 durante el sexenio del panita Diego Sinuhé Rodríguez Vallejo, quien reformó el decreto del Consainceg para dar a los empresarios el poder sobre el destino de los recursos.