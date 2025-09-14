Ricardo Montoya y Yadira Llaven

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 21

Más de 48 horas cumplió ayer el bloqueo en la autopista Arco Norte en los límites del municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo, con Calpulalpan, Tlaxcala, donde ejidatarios exigen el pago de sus parcelas que en 2006 fueron expropiadas para construir esta vía. Advirtieron que extenderán la protesta al 15 de septiembre.

Ayer, hasta las 20 horas, tanto el área de administración de la autopista como la Guardia Nacional compartían en sus cuentas de X que el cierre, que comenzó el jueves, continuaba en el tramo correspondiente al kilómetro 182+400, en ambas direcciones.

El gran número de unidades de carga y automotores varados propició la obstrucción del libramiento Arco Norte desde la caseta de Texmelucan hasta la de Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco, Hidalgo, con sentido a Atlacomulco, estado de México.

Asimismo, hubo caos vial en el tramo que va de Pachuca a Calpulalpan, con dirección al municipio mexiquense de Texmelucan.

Solicitan respuesta de la SICT

La protesta se mantiene, aseguraron los campesinos, debido a la falta de una respuesta a su demanda de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones, y Transportes (SICT) inicie un proceso de expropiación de las tierras por donde pasa la obra para que se puedan concretar las indemnizaciones correspondientes.