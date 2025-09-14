Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 20

Veracruz, Ver., Habitantes del municipio de Soledad de Doblado se manifestaron para exigir el cierre de una granja avícola que genera contaminación y otros problemas “graves” en la zona y afecta a más de 400 familias.

Durante varios días, pobladores de las comunidades Laguna Blanca y Mirador han protestado afuera de la empresa Avitec para ser escuchados por las autoridades.

Acusaron que esa compañía se instaló hace más de seis años, pero lo hicieron con base en engaños, pues dijeron que sería una planta procesadora de alimentos.

Explicaron que se generan ruidos y olores nauseabundos que no sólo causan molestia, sino incluso enfermedades entre la población, por lo que en primera instancia acudieron con la alcaldesa morenista Malitzin Sánchez Solís, pero no fueron escuchados.