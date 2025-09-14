Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 20

Veracruz, Ver., Un derrame de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Castillo de Teayo, en el norte de Veracruz, afecta a la población y varios cuerpos de agua, denunció ayer la Alianza Mexicana contra el Fracking.

La organización señaló que la fuga comenzó el pasado 11 de septiembre, y la petrolera ya tiene conocimiento, pero no ha acudido para atender la emergencia ambiental, por lo que alertó de que la contaminación se está extendiendo.

En sus redes sociales, la organización no gubernamental indicó que Pemex no ha hecho nada para evitar que el derrame de combustible afecte el arroyo de la comunidad Ignacio Zaragoza, y explicó que en las cercanías está el pozo que abastece de agua entubada a la población de la zona, por lo que hay incertidumbre y preocupación entre los pobladores.

La Alianza Mexicana contra el Fracking agregó que los vecinos mostraron con videos y fotografías dicha fuga y que las recientes lluvias han acelerado su expansión.