▲ Pobladores reiteraron su rechazo al embalse, pues aseguran que desde hace 10 años gobiernos de los tres órdenes intentan imponerlo. Foto Alfredo Valadez Rodríguez

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 20

Zacatecas, Zac., Cientos de habitantes del municipio de Jiménez del Teul marcharon por calles de la cabecera municipal para reiterar su rechazo a la construcción de la presa Milpillas, sobre el cauce del río Atenco, “que desde hace 10 años los gobiernos municipales, estatales y ahora el federal intentan imponer en nuestro territorio, sin nuestra aprobación”.

Con el respaldo de varias organizaciones sociales, como el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, el Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, familias de cinco comunidades rurales aledañas al proyecto –creado en el sexenio de Enrique Peña Nieto– solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum que lo someta revisión, ya que el gobierno federal lo incluyó a principios de año en el Plan Hídrico Nacional.

Denunciaron en un comunicado que la edificación del embalse “carece de sustento técnico y científico, ya que lo único que lo respalda es un estudio de factibilidad de 2018, plagado de afirmaciones falsas, omisiones y contradicciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”.

Especialistas de la Universidad Autónoma de Zacatecas también indicaron que es “técnicamente inviable”.

“Sabemos, por datos de la propia Conagua, que los cinco acuíferos de la región centro de Zacatecas están agotados, con un déficit de 262.5 millones de metros cúbicos anuales, mientras la presa Milpillas sólo cubriría 41 millones, por lo que se necesitarían siete iguales para mínimamente abastecer las necesidades del líquido”, refirieron.