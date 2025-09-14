Prensa Latina

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 8

Toronto. El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que prosigue hoy como uno de los certámenes más importantes del mundo, exploró también en una de sus presentaciones el colonialismo moderno de la mano de la directora francesa Claire Denis.

Su película The Fence, protagonizada por Matt Dillon, retrata tensiones raciales, sociales y económicas en un país no identificado de África.

La cinta ya se presentó en el TIFF y recibió elogios por su enfoque social.

En The Fence (La cerca), Denis relata una inquietante historia en la cual regresa a este tema ya explorado a lo largo de su carrera: la sombra del colonialismo en África Occidental.

Denis pasó su infancia mudándose por África, donde su padre era administrador colonial y sitúa la narración en el lúgubre recinto de una obra de construcción británica, en un país no especificado de la zona oeste del continente.

La realizadora declaró que su filme, en gran medida, aborda el “colonialismo comercial” moderno, planteando preguntas sobre la posible influencia corrosiva de las empresas extranjeras.