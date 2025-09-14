S

i existe un cineasta nacional cuya obra perturba y molesta, ese es Michel Franco, creador de relatos polémicos e incómodos en los que predominan las tramas protagonizadas por personajes de los sectores económicos más privilegiados del país o fuera de éste, envueltos en dramas de tensión sicológica y de seres enfrentados con sus deseos, frustraciones y temores más sombríos, tal y como sucede en su más reciente filme: Dreams (2025), México-Estados Unidos-Gran Bretaña.

Franco, uno de los realizadores más importantes y controvertidos de nuestro cine desde su inquietante ópera prima Daniel y Ana (2008), trastoca por completo uno de los tópicos más comunes y actuales de la cinematografía nacional: la migración, para apostar por un inquietante relato de “fronteras” en esa compleja y tensa situación que se respira en la línea divisoria entre México-Estados Unidos. De hecho, Dreams abre como cualquier otro filme de migrantes: un tráiler cargado de ilegales hacinados sin agua ni alimento, que aspiran al “sueño americano”.

Uno de ellos, Fernando (el joven y excepcional bailarín Isaac Hernández en su primer y eficaz protagónico) logra huir y cruzar del otro lado donde encuentra rechazo y apoyo al mismo tiempo y desde San Antonio, Texas, consigue llegar ileso a San Francisco, California, donde vive Jennifer (una sorprendente Jessica Chastain), su amante madura y millonaria filántropa que le ayudará supuestamente, a concretar sus aspiraciones de convertirse en primer bailarín de una compañía dancística de prestigio.

Hasta ahí, Dreams parece avanzar por los lugares comunes del melodrama pasional y de anhelos y ambiciones profesionales. Por supuesto y al igual que sucedía en Memory (2023) y sobre todo en Sundown (2021), Franco detona las convenciones del género y explora desde la complejidad emocional y un crudo realismo, una historia de contrastes sociales y culturales en esa línea fronteriza que separa a un talentoso chico oriundo de un país donde los sueños de los jóvenes están condenados al fracaso y de una opulenta heredera mayor que él, que le impone relaciones de dominio social y sexual gracias a su amplio poder económico y que a la vez, lo manipula y miente en ese, su aparente respaldo a las ansias de superación profesional de éste.