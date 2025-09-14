Economía
Ellison y Musk, los hombres más ricos del planeta
Foto
 
Periódico La Jornada
Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 15

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, arrebató el título de la persona más rica del mundo a Elon Musk el pasado miércoles, cuando las acciones de su gigante de software se dispararon en más de un tercio en minutos. Bloomberg calcula que tiene un patrimonio de 393 mil millones de dólares, superando los 385 mil millones de Musk. Sin embargo, Forbes aún sitúa a Musk en la cima con un cálculo de 439 mil millones de dólares. Con el aumento de su fortuna, Ellison podría financiar durante un año el estilo de vida de 5 millones de familias estadunidenses, aproximadamente la población total de Florida. En la imagen, el yate The Musashi con un valor de 160 millones de dólares, propiedad de Ellison.

 

