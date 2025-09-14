Economía
Para tomar en cuenta
 
Periódico La Jornada
Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 15

En la semana que inicia se dará a conocer indicador de consumo privado, datos de la industria manufacturera y reporte de demanda agregada durante el segundo trimestre. La atención se centrará en el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal.

 

México

Miércoles 17

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dará a conocer el indicador oportuno de consumo privado de agosto. También publicará la encuesta mensual de la industria manufacturera de julio.

Viernes 19

El Inegi difundirá el indicador oportuno de la actividad económica de agosto y el indicador trimestral del ahorro bruto correspondiente al segundo periodo. También reportará la oferta y utilización trimestral del periodo abril-junio.

 

Estados Unidos

Martes 16

Se informará sobre la producción industrial y manufacturera durante agosto, ventas minoristas y tasa de utilización de la capacidad instalada del mismo mes.

Miércoles 17

La Reserva Federal (Fed) dará a conocer su decisión de política monetaria. Entre los participantes del mercado hay consenso y las expectativas son una reducción de un cuarto de punto porcentual en las tasas de interés de referencia.

Jueves 18

Se publicará el indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia de septiembre.

