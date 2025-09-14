Fuentes: Inegi, Banamex y Monex

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 15

En la semana que inicia se dará a conocer indicador de consumo privado, datos de la industria manufacturera y reporte de demanda agregada durante el segundo trimestre. La atención se centrará en el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal.

México

Miércoles 17

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dará a conocer el indicador oportuno de consumo privado de agosto. También publicará la encuesta mensual de la industria manufacturera de julio.

Viernes 19

El Inegi difundirá el indicador oportuno de la actividad económica de agosto y el indicador trimestral del ahorro bruto correspondiente al segundo periodo. También reportará la oferta y utilización trimestral del periodo abril-junio.