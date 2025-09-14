Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 15
En la semana que inicia se dará a conocer indicador de consumo privado, datos de la industria manufacturera y reporte de demanda agregada durante el segundo trimestre. La atención se centrará en el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal.
México
Miércoles 17
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dará a conocer el indicador oportuno de consumo privado de agosto. También publicará la encuesta mensual de la industria manufacturera de julio.
Viernes 19
El Inegi difundirá el indicador oportuno de la actividad económica de agosto y el indicador trimestral del ahorro bruto correspondiente al segundo periodo. También reportará la oferta y utilización trimestral del periodo abril-junio.
Estados Unidos
Martes 16
Se informará sobre la producción industrial y manufacturera durante agosto, ventas minoristas y tasa de utilización de la capacidad instalada del mismo mes.
Miércoles 17
La Reserva Federal (Fed) dará a conocer su decisión de política monetaria. Entre los participantes del mercado hay consenso y las expectativas son una reducción de un cuarto de punto porcentual en las tasas de interés de referencia.
Jueves 18
Se publicará el indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia de septiembre.