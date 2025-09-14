Xinhua

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 15

El fortalecimiento de la cooperación entre los países del Sur Global responde a una necesidad histórica y marca un cambio profundo en el sistema internacional, afirmó el comunicólogo mexicano, Ulises Leyva, director de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México.

En entrevista reciente con Xinhua, durante su participación como invitado en el Foro de Medios de Comunicación y Think Tanks del Sur Global 2025, efectuado en Kunming, en la provincia china de Yunnan, Leyva sostuvo que el significado de la cooperación Sur-Sur es unívoco.

“Somos más que una suma de países: somos una fuerza colectiva que redefine el equilibrio mundial y convierte al Sur Global en protagonista de su propio destino.”

De acuerdo con Leyva, durante décadas, muchas naciones del Sur fueron vistas como actores periféricos en la arena global, pero hoy en día son capaces de construir rutas propias de desarrollo.

“Fortalecer nuestra cooperación significa pasar de ser receptores de políticas externas, a diseñar en conjunto nuestras propias rutas.”

El experto subrayó que la cooperación es también “un acto de soberanía compartida”, ya que al sumar experiencias, recursos y capacidades, los países del Sur logran reducir brechas tecnológicas, comerciales y culturales.

No se trata únicamente de integrarse en cadenas productivas, puntualizó el entrevistado, sino de construir cadenas de valor con identidad propia.