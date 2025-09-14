▲ Crawford bailó a un ritmo que el mexicano no pudo descifrar y se convirtió en el primer pugilista en dominar tres categorías en forma indiscutida. Foto Ap

Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. a27

Quien gana cuando nadie le concede posibilidades se lleva todo. Terence Crawford, el peleador que subió dos categorías para ser un candidato a esta pelea, derrotó a Saúl Canelo Álvarez por decisión unánime en el estadio Allegiant, en Las Vegas. Un triunfo con el que despojó de todos los cinturones de la división supermediana al mexicano y lo convierte en el primer boxeador en dominar de manera indiscutida tres categorías. Un fenómeno.

Crawford subió más de seis kilos y desde que aceptó el combate fue el underdog, el peleador al que nadie considera con opciones de victoria. Canelo, en cambio, pelearía en su peso natural, en la división supermediana que dominaba sin sombra.

La supuesta superioridad que le daría esa asimetría nunca estuvo sobre el cuadrilátero. Saúl Canelo Álvarez no supo bailar el ritmo que interpretó con virtuosismo el estadunidense Terence Crawford.

Le dijeron a Crawford que sólo tendría posibilidades si boxeaba con inteligencia a un peleador que ha probado los puños brutales de peso semicompleto.

Y le aplicaron eso al mexicano, la inteligencia y el artificio, el baile grácil sobre las puntas de los pies para descontrolar, de un lado a otro, y no permitirle imprimirle fuerza. Hizo ver al Canelo como un peleador sin golpes, un guerrero sin armas.

La primera afrenta de Crawford fue subir al cuadrilátero con el tema de la banda mexicoestadunidense Los Lobos y la icónica “Canción del Mariachi”. El estadunidense desfiló con un estuche de guitarra como hiciera el personaje de Antonio Banderas en la película de Robert Rodríguez. Nada provoca más que arrebatarle las señas de identidad al adversario.

Canelo fue más discreto de lo que acostumbra, subió con la música de un mariachi que interpretó “Mexico lindo y querido” en una versión que parecía salida de un filme de Sergio Leone en la que dos forajidos se citan para batirse en duelo.

Luego vino la afrenta sobre el cuadrilátero. Crawford nos despejó la incertidumbre de cómo se vería en su versión en supermediano. Un atleta esbelto, ágil y con mucha rapidez en el golpe, subió dos categorías para esta pelea. Si gobernó sin sombra en peso superligero y wélter, e incluso ganó un título interino en superwélter, quedaba la duda si atentaría contra sus mejores argumentos al ganar más de seis kilos de peso.