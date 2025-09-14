De La Redacción

Domingo 14 de septiembre de 2025

FC Juárez logró regresar a la senda del triunfo en el torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil tras vencer 2-0 a Cruz Azul en duelo correspondiente a la jornada 11, disputado ayer en las instalaciones de La Noria.

Los goles de la tanzana Enekia Lunyamila (al minuto 41) y de la senegalesa Hapsatou Malado (90+7), permitieron a las Bravas sumar 18 puntos y ascender a la séptima posición de la clasificación general. Por su parte, el conjunto cementero permaneció en el sitio 11, con 14 unidades.

El conjunto local, dirigido por Diego Testas, generó peligro desde los primeros minutos con embates de la jamaiquina Deneisha Blackwood, la estadunidense Aerial Chavarin y la uruguaya Solange Lemos, pero ninguna fue capaz de invadir el arco protegido por Emily Alvarado.

Balonazo a Eva González

Las alarmas se encendieron al minuto 23, cuando Eva González, del FC Juárez, recibió un balonazo en el rostro, por lo cual fue necesario aplicar el protocolo de conmoción, con lo que la jugadora salió de la cancha para recibir atención médica. Su lugar fue ocupado por Miah Zuazua.

Tras la reanudación del encuentro, ambos equipos se lanzaron con todo al ataque en busca de abrir el marcador. El primero en conseguir el objetivo fue el conjunto fronterizo, cuando al minuto 41, Lunyamila aprovechó un error de la portera celeste Alejandría Godínez. En su intento por despejar el balón, la arquera se lo entregó a la africana, quien remató directo al marco para poner el 1-0 en la pizarra y darle la ventaja a su equipo antes del descanso.