Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. a11

En seguimiento a la recuperación de Simón Falah-Assadi Martínez, aficionado de los Diablos Rojos del México que fue impactado por una pelota de foul en el estadio Alfredo Harp Helú, en un partido disputado contra Pericos de Puebla, el director general del inmueble, Francisco Ramos, señaló a La Jornada que se tiene el compromiso de rembolsar a la familia la cobertura de gastos pendientes relativos a citas médicas y tratamiento posterior a su salida del hospital el 28 de agosto pasado. “Es una semana difícil por el puente, pero (se hará el rembolso) la siguiente semana” por medio de la aseguradora correspondiente.

“Sabemos el periodo que toma la posterior evolución de Simón fuera del hospital no es quizá lo más deseado por la familia, pero estamos en una etapa de consultas externas y tratamientos adicionales. Somos cien por ciento empáticos. La cobertura de estos gastos entran en condición de reembolso, por el cual se presenta una cuenta, se paga y luego la central responde. Estamos en ese proceso. Si no es el lunes (mañana), porque es una semana difícil por el puente (del 15 de septiembre), está el compromiso de rembolso de lo que está pendiente la siguiente semana”, afirmó vía telefónica.

Anna Luisa Martínez, madre de Simón, sostuvo en la edición del viernes de este diario que los gastos que siguieron del alta médica –los cuales aseguró que ascienden a 50 mil pesos– han corrido por cuenta de la familia, aunque se mantiene en contacto con la aseguradora. Al respecto, Ramos subrayó que el compromiso es respaldar a los padres del menor hasta la última etapa de recuperación y que el proceso de rembolso dependerá sólo del tiempo en que se realicen los trámites. También precisó que, por tratarse de información médica y confidencial no es posible compartir documentos oficiales.