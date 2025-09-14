▲ El Toro Fernández (21) festeja el gol que dio el triunfo a los cruzazulinos. Foto @Cruz Azul

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. a11

En un encuentro salpicado de polémica arbitral y en el que hubo tres expulsiones, Cruz Azul logró imponerse 1-0 al Pachuca gracias a un penal anotado por el uruguayo Gabriel Fernández, con lo que extendió su racha invicta en el torneo Apertura 2025 de la Liga Mx.

Con este triunfo en el duelo de la jornada 8, disputado ayer en el estadio Hidalgo, los cementeros sumaron 20 puntos, por lo que se mantienen en las primeras posiciones de la clasificación general. A su vez, los Tuzos, que acumularon cuatro partidos sin ganar, se quedaron en el sexto lugar, con 13 unidades.

La escuadra celeste, dirigida por el argentino Nicolás Larcamón y que dominó en los primeros minutos del encuentro, se complicó el juego desde el 19, luego de que Jesús Orozco Chiquete fue expulsado por el árbitro Joaquín Vizcarra tras una fuerte entrada sobre Jhonder Cádiz, quien se quejó de un duro golpe en la espinilla.

La decisión del silbante provocó que los ánimos se calentaran en la cancha y a partir de ese momento el juego se tornó ríspido.

Los Tuzos tuvieron la oportunidad de abrir el marcador al 35 con un potente remate de Cádiz, pero el arquero celeste, Kevin Mier, así como el capitán, Ignacio Rivero, impidieron la anotación. A pesar de su superioridad numérica, los pupilos de Jaime Lozano no pudieron adelantarse y se fueron al descanso sin anotaciones.

Al inicio del segundo tiempo, los locales igualaron condiciones al quedarse con un jugador menos al minuto 56 tras la expulsión del colombiano Luis Quiñones, quien llegó con los tachones por delante sobre el celeste Rodolfo Rotondi, por lo que el silbante, tras revisar la jugada en el VAR, no dudó en mostrarle la tarjeta roja.