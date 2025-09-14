▲ El chihuahuense Uziel Muñoz se colgó la plata al batir el récord mexicano en el Mundial de Atletismo con una marca de 21.97 metros. Foto Xinhua

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. a10

Cuando Uziel Muñoz llegó al Estadio Nacional en Tokio tenía en claro que no saldría de ahí sin una medalla. No por vanidad, sino por los meses de trabajo que dedicó a preparar el objetivo más importante de su temporada.

Y lo consiguió. El seleccionado nacional en impulso de bala logró una histórica plata en el Campeonato Mundial batiendo el récord mexicano con una marca de 21.97 metros, sólo por detrás de una de las grandes estrellas del atletismo mundial Ryan Crouser, tres veces campeón olímpico (22.34).

Un gran salto y gritos de celebración llegaron tras el último lanzamiento del mexicano. Su competencia fue por demás dramática, pues hasta el penúltimo intento, estaba fuera del podio.

“Tengo muchos sentimientos encontrados, mucha felicidad y orgullo. Éste era el objetivo, pero tener la medalla colgada en el pecho es una de las mejores emociones que he experimentado en mi carrera” , comentó el oriundo de Chihuahua, primero en su disciplina en subir a un podio mundialista.

Resiliencia

Además de un triunfo deportivo, la presea de Uziel representa también un premio a la resiliencia para un atleta que fue inscrito de última hora por la federación mexicana de la especialidad y que a inicios de año se recuperó de una lesión en el tobillo.

“Sin mi equipo de trabajo, esta victoria no habría sido posible, también se la dedico a mi familia y a mi esposa, quienes siempre me han apoyado de manera incondicional”, agregó.

Con su presea, Muñoz terminó con una larga sequía de medallas que databa desde 2017, cuando Guadalupe González obtuvo plata en el Mundial de Londres 2017. Fue la presea 14 en la historia para nuestro país.

Uziel avanzó a la final al ubicarse en el cuarto lugar del Grupo B con un registro de 20.77 metros de la ronda clasificatoria, figurando como el único deportista latinoamericano que disputó las medallas de esta prueba. El italiano Leonardo Fabbri finalizó en el tercer sitio con 21.94.