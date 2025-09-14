Alvarado y González dan el triunfo 2-1
Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 9
La lluvia generó estragos alrededor del estadio Ciudad de los Deportes, pero no cambió la forma en que se vivió el clásico nacional. Debajo de impermeables, chamarras largas y rompevientos, los aficionados del Guadalajara celebraron desde sus asientos la victoria (2-1) sobre su acérrimo rival, el América, en un partido en el que hubo fuegos artificiales, conatos de bronca, banderas de los equipos, pero también símbolos patrios que conmemoraron el mes de la Independencia de México.
Por calles y avenidas convertidas en arroyos, la enemistad entre los dos equipos alcanzó su máximo punto con canciones que recordaron antiguas derrotas. “Llora, llora, llora Rebaño”, cantaron en tono de burla grupos de americanistas cuando coincidieron con seguidores rojiblancos, derrotados por goleada en la pasada Copa de Campeones de Concacaf (4-1, en octavos de final), aunque ayer orgullosos del gol de Roberto Alvarado (63) con el que volvieron a ganar una edición de este encuentro en fase regular de la Liga Mx, por primera vez desde 2017.
La titularidad del francés Allan Saint-Maximin, además de su posible enfrentamiento ante Javier Hernández, ambos referentes de cada equipo, alentó la expectativa de un clásico espectacular. Nada más alejado de un primer tiempo con pocas oportunidades de gol. Saint-Maximin fue de lo más peligroso del América mientras Chicharito, cuestionado por su bajo nivel, permaneció en la banca de suplentes. El técnico argentino Gabriel Milito prefirió jugar sin un centrodelantero fijo en el ataque del Rebaño, incluso con el ex seleccionado nacional recuperado de sus lesiones.
Ante un inicio tan cerrado, sólo las luces y fuegos artificiales del medio tiempo, así como un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas de la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia, modificaron el guión habitual del clásico del futbol mexicano.
Cuando más tiempo Chivas pasó con la pelota, un centro raso de Erick Gutiérrez dejó sin marca a Roberto Alvarado para barrerse y convertir de esa forma el 1-0 de la visita (62). El Piojo dejó el terreno de juego por una torcedura en el tobillo derecho debido a las malas condiciones del campo.
Sin el español Álvaro Fidalgo, también lesionado en una disputa por la pelota, la respuesta de las Águilas quedó en manos de Henry Martín y el uruguayo Brian Rodríguez. Ninguno pudo hacer más que el otro. Desconcertado, el brasileño André Jardine acudió una y otra vez a sus auxiliares, se llevó las manos al rostro, intentó levantar el ánimo de sus elementos más jóvenes hasta que el tanto definitivo de Armando González (88) lo obligó a resignarse.
La Hormiga, como le apodan sus compañeros, encabezó un contrataque casi desde el círculo central y se encargó de dejar en suelo al chileno Igor Lichnovsky antes de definir con un disparo a ras de pasto a la izquierda del arquero Luis Ángel Malagón. Fue como ver la faena de un torero. Pasaron un par de jugadas más cuando elementos de ambos equipos intercambiaron empujones, golpes e insultos en un conato de bronca que detuvo el partido por un instante al vaciarse las bancas. El árbitro Óscar Mejía repartió tarjetas amarillas.
Ya en el tiempo de compensación, el estadunidense Alejandro Zendejas convirtió el gol para acortar la diferencia por las Águilas mediante un tiro libre en el que se abrió la barrera rojiblanca y dejó sin oportunidad al portero Raúl Rangel (90+8). Lo que siguió a partir de entonces fueron los gritos de un cuerpo técnico de Chivas totalmente desesperado, reclamando los 13 minutos de tiempo añadido y algunos despistes defensivos de sus jugadores. Con el silbatazo final, Chivas celebró en el silencio de la afición americanista. Salió de los últimos lugares, luego de cuatro jornadas sin ganar, y quebró así el invicto de su acérrimo rival.
Toluca cumple pronósticos
Toluca cumplió con los pronósticos al golear 3-1 al sotanero Puebla en el estadio Nemesio Diez para seguir en la contienda por el liderato. Los escarlatas alcanzaron 16 puntos para ubicarse en el cuarto escalón, al tiempo que el equipo de La Franja se mantiene en el último lugar con apenas 4 unidades.
En el estadio El Volcán, Tigres no pudo pasar del empate sin goles con León y se rezagó en sus aspiraciones por llegar a la cima. En un duelo entre equipos de Grupo Orlegi, Santos rescató un empate 2-2 frente al Atlas, el cual arrastra siete partidos sin ganar.