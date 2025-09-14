Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 9

La lluvia generó estragos alrededor del estadio Ciudad de los Deportes, pero no cambió la forma en que se vivió el clásico nacional. Debajo de impermeables, chamarras largas y rompevientos, los aficionados del Guadalajara celebraron desde sus asientos la victoria (2-1) sobre su acérrimo rival, el América, en un partido en el que hubo fuegos artificiales, conatos de bronca, banderas de los equipos, pero también símbolos patrios que conmemoraron el mes de la Independencia de México.

Por calles y avenidas convertidas en arroyos, la enemistad entre los dos equipos alcanzó su máximo punto con canciones que recordaron antiguas derrotas. “Llora, llora, llora Rebaño”, cantaron en tono de burla grupos de americanistas cuando coincidieron con seguidores rojiblancos, derrotados por goleada en la pasada Copa de Campeones de Concacaf (4-1, en octavos de final), aunque ayer orgullosos del gol de Roberto Alvarado (63) con el que volvieron a ganar una edición de este encuentro en fase regular de la Liga Mx, por primera vez desde 2017.

La titularidad del francés Allan Saint-Maximin, además de su posible enfrentamiento ante Javier Hernández, ambos referentes de cada equipo, alentó la expectativa de un clásico espectacular. Nada más alejado de un primer tiempo con pocas oportunidades de gol. Saint-Maximin fue de lo más peligroso del América mientras Chicharito, cuestionado por su bajo nivel, permaneció en la banca de suplentes. El técnico argentino Gabriel Milito prefirió jugar sin un centrodelantero fijo en el ataque del Rebaño, incluso con el ex seleccionado nacional recuperado de sus lesiones.

Ante un inicio tan cerrado, sólo las luces y fuegos artificiales del medio tiempo, así como un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas de la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia, modificaron el guión habitual del clásico del futbol mexicano.

Cuando más tiempo Chivas pasó con la pelota, un centro raso de Erick Gutiérrez dejó sin marca a Roberto Alvarado para barrerse y convertir de esa forma el 1-0 de la visita (62). El Piojo dejó el terreno de juego por una torcedura en el tobillo derecho debido a las malas condiciones del campo.

Sin el español Álvaro Fidalgo, también lesionado en una disputa por la pelota, la respuesta de las Águilas quedó en manos de Henry Martín y el uruguayo Brian Rodríguez. Ninguno pudo hacer más que el otro. Desconcertado, el brasileño André Jardine acudió una y otra vez a sus auxiliares, se llevó las manos al rostro, intentó levantar el ánimo de sus elementos más jóvenes hasta que el tanto definitivo de Armando González (88) lo obligó a resignarse.