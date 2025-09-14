▲ Para celebrar su poder de invención y su incansable búsqueda de la belleza, el Museo H’ART, de Ámsterdam inaugurará el 20 septiembre la exposición Brancusi: El nacimiento de la escultura moderna, que ofrece un recorrido por las grandes revoluciones provocadas por su arte: la reinvención del retrato, el juego de pedestales y espacios, la investigación de los reflejos de la luz y el movimiento. La exposición es una colaboración con el Centro Pompidou de París, recinto que conserva una valiosa colección del artista reconocido como el fundador de la escultura moderna; originario de Rumania, Constantin Brancusi (1876-1957) viajó por Europa, se instaló en París en 1904 y decidió legar la totalidad de su estudio al Estado francés. La muestra, en la que se incluyen los pedestales originales diseñados por el propio artista, así como fotografías y películas suyas, consta de 30 obras maestras, como la de la imagen, Musa durmiente, de 1910. Foto Afp