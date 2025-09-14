Cultura
Ver día anteriorDomingo 14 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/14. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Cultura/Brancusi, pionero de la escultura moderna/
 
Brancusi, pionero de la escultura moderna
Foto
▲ Para celebrar su poder de invención y su incansable búsqueda de la belleza, el Museo H’ART, de Ámsterdam inaugurará el 20 septiembre la exposición Brancusi: El nacimiento de la escultura moderna, que ofrece un recorrido por las grandes revoluciones provocadas por su arte: la reinvención del retrato, el juego de pedestales y espacios, la investigación de los reflejos de la luz y el movimiento. La exposición es una colaboración con el Centro Pompidou de París, recinto que conserva una valiosa colección del artista reconocido como el fundador de la escultura moderna; originario de Rumania, Constantin Brancusi (1876-1957) viajó por Europa, se instaló en París en 1904 y decidió legar la totalidad de su estudio al Estado francés. La muestra, en la que se incluyen los pedestales originales diseñados por el propio artista, así como fotografías y películas suyas, consta de 30 obras maestras, como la de la imagen, Musa durmiente, de 1910.Foto Afp
Periódico La Jornada
Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 4