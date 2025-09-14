E

n la soledad de la plaza empedrada de Chimalistac, hoy domingo, el sonido de un clarinete rompe el silencio. Del instrumento sale un canto exacto, bello, entonado, profundo, y corro tras del sombrero de paja del músico, que camina alicaído, los hombros para adentro, su tesoro aferrado a su pecho, como un hijo.

–Me llamo Baltazar Cuenca Arias, tengo 30 años, soy originario de San Miguel Ahuehuetitlán Silacayoapan, Oaxaca. El 26 de septiembre se hace la fiesta del pueblo.

–¿Vas a tocar ahí?

–Sí. Cuando tocamos en el pueblo, se le llama servicio. No tenemos una paga, en el pueblo nos dan comida, refresco, algo de tomar, nosotros le llamamos “agradecimiento”. Es un servicio.

En Chimalistac, frente a la iglesia de San Sebastián, a veces tocan unos músicos callejeros. Lo hacen con mucha modestia. No sé cuánto cuesta un violín, una trompeta, mucho menos un trombón. Los oigo y me hago varias preguntas. A esa hora la puerta de la capilla del siglo XVII no se abre. Antes venían entre tres y cuatro beatas que cerraban su rebozo bajo su mentón con el pulgar y el índice para que no se les salga el alma. En los últimos dos domingos, aparece un trío muy bonito y me tutea y aprecio la dulzura con la que uno dice “ma…ma…ci…ta”. De joven me gritaban mamacita en la calle, pero tenía otra connotación; hoy tiene algo de vuelo al cielo.

–¿Cómo te hiciste músico? –le pregunto–. ¿Cómo llamas a tu instrumento?

–Se llama clarinete, es familiar de las cañas, como el saxofón alto, el oboe. Aprendí a tocarlo a los 16 años. En mi familia no son músicos, mi papá no quería que yo fuera músico; yo tampoco quería; pero pues ya aprendí con un maestro del pueblo que se llama Marcos Vega; creo que sigue dando clases. Él fue quien me dio mis primeras clases de solfeo. Yo nací en un pueblito olvidado, con necesidad. La necesidad nos obliga a todos a salir del pueblo; voy y vengo. Vivo en Chalco y venimos durante ciertas temporaditas; vengo un mes o mes y medio. Todos los de mi pueblo lo aprovechamos para trabajar diario. Hay días que sí sale gente a oírnos y nos dice: “¿No necesitas unos zapatos, una ropa?” En el trabajo en el campo, los zapatos y la ropa no aguantan mucho.

–¿Antes de regresarte a tu tierra te compras zapatos aquí?

–Sí, me compro o me conformo con los que me regalan. Hay gente que me regala ropa o despensa, y uno puede pensar que es para un día, pero allá la vamos midiendo, para que nos rinda.

–¿A qué hora sales de tu casa para llegar a San Sebastián?

–Salgo de La Candelaria Tlapala, Chalco, como a las 9 de la mañana, en camión. Me bajo en el Metro Viveros y de ahí empiezo a tocar.

–¿Cómo fue que llegaste a tocar a Chimalistac?

–Yo vine una vez, en tiempo de pandemia. Ya ve que no nos dejaban trabajar, no había música, no había antros, todo estaba cerrado, y los compañeros y yo no podíamos regresar al pueblo sin nada, y así fue como empezamos a conocer más lugares, como el del parque de la Bombilla.

–¿Después de la pandemia, Chimalistac y Coyoacán se volvieron parte de tu camino?

–Sí, empecé a venir a todas estas calles solitas, muy solitas. Con mis compañeros recorrí todo esto. Había gente que salía con cubrebocas, con guantes; por debajo de la puerta nos pasaban nuestra propina. Nos daban 50, 20 pesos; es muy raro que den más. Hay canciones que toco y nada más me dan 5 o 10 pesos.

–¿Cuáles canciones tocas?

–Aquí, las favoritas de todas las personas son A mi manera, Bésame mucho, Amar y vivir, esas canciones de Consuelo Velázquez; también Cielito lindo. Si toco esas canciones en el rumbo de Ameca, Juchitepec, de ese lado de Morelos, no me dan tanta propina, allá se tocan corridos, rancheras: Gabino Barreda, Lamberto Quintero, Mi gusto es, Recuerdos, Caminos de Michoacán. Cada zona tiene diferentes gustos. Hay quien dice: “me zumba mucho la oreja; cállate o toca algo más relajado”. De este lado de Chimalistac yo toco estas canciones y la gente me da un poquito más, gracias a Dios.

–¿Cuánto juntas al día?

–De 250 a 300 pesos; si me quedara hasta más tarde, tal vez junte un poquito más, pero regresaría más noche a mi casa y es más peligroso el camino. Trato de acabar como a las 4 o 5 de la tarde. Hago como dos horas y media de regreso.