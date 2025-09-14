Ap

Domingo 14 de septiembre de 2025

Londres. Ellie Potts baila con sus amigos casi todas las semanas. No ponen la última de Taylor Swift o Ed Sheeran; sin embargo, prefieren mucho más los bailes de campo ingleses, populares hace más de 200 años.

Cuando comienza la música, una veintena de hombres y mujeres hacen una reverencia, extienden una mano enguantada a su pareja, antes de bailar en círculos o saltar en patrones elaborados alrededor de los demás.

Como muchos de sus compañeros del grupo Hampshire Regency Dancers, Potts es devota de Jane Austen y de todo lo relacionado con el periodo de la Regencia. No sólo han estudiado los libros y visto todas las adaptaciones cinematográficas, sino que también investigan la música, confeccionan sus vestidos de época y se sumergen en los bailes que Austen y sus personajes habrían disfrutado hace siglos.

“Me ha interesado Jane Austen desde que tenía unos ocho o nueve años”, dijo Potts, de 25 años. “Me uní (al grupo) para asistir a bailes y actividades con mis disfraces, pero realmente me involucré”.

No faltarán los grandes bailes de disfraces y las danzas históricas este año, que marca el 250 aniversario del nacimiento de Austen. Este fin de semana, miles de fanáticos que se llaman a sí mismos “Janeites” llegarán a la ciudad de Bath para un festival de 10 días que celebra a la querida autora de Orgullo y prejuicio y Sensatez y sentimientos.

El punto culminante es un desfile de disfraces de la Regencia el sábado, donde unas 2 mil personas con sus mejores sombreros, lazos y disfraces desfilarán por las calles de Bath. Los organizadores dicen que la extravagancia tiene el récord mundial Guinness por la “mayor reunión de personas vestidas con trajes de ese periodo”.

Bonny Wise, de Indiana, asistirá a su sexto festival de Jane Austen en Bath. Esta vez trae cuatro vestidos de época que hizo y liderará un grupo de 25 entusiastas de Austen de todo Estados Unidos.

“Comencé a planear un tour hace cuatro años, cuando me di cuenta de que este era un gran año para Jane”, indicó Wise, de 69 años. Atribuyó su obsesión a la adaptación de 1995 de Sensatez y sentimientos.

“Esa película me abrió un mundo completamente nuevo”, contó. “Empiezas con los libros, las películas, luego comienzas a interesarte por los sombreros, el té, los modales... una cosa llevó a la otra.”

Wise agregó que ama el ingenio, el humor y las observaciones sociales en los libros de Austen. También encuentra inspiradora la historia de vida de la autora.

“Admiro a Jane y lo que logró como mujer en esa época, su perseverancia y su proceso de convertirse en autora”, compartió.

Seguidores en cada continente

La Sociedad Jane Austen de América del Norte, la organización más grande del mundo dedicada a la autora, refiere que ha visto una reciente afluencia de fanáticos más jóvenes, aunque la mayoría de sus miembros −5 mil hasta la fecha− son de mayor edad.