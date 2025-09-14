Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 3
Londres. Ellie Potts baila con sus amigos casi todas las semanas. No ponen la última de Taylor Swift o Ed Sheeran; sin embargo, prefieren mucho más los bailes de campo ingleses, populares hace más de 200 años.
Cuando comienza la música, una veintena de hombres y mujeres hacen una reverencia, extienden una mano enguantada a su pareja, antes de bailar en círculos o saltar en patrones elaborados alrededor de los demás.
Como muchos de sus compañeros del grupo Hampshire Regency Dancers, Potts es devota de Jane Austen y de todo lo relacionado con el periodo de la Regencia. No sólo han estudiado los libros y visto todas las adaptaciones cinematográficas, sino que también investigan la música, confeccionan sus vestidos de época y se sumergen en los bailes que Austen y sus personajes habrían disfrutado hace siglos.
“Me ha interesado Jane Austen desde que tenía unos ocho o nueve años”, dijo Potts, de 25 años. “Me uní (al grupo) para asistir a bailes y actividades con mis disfraces, pero realmente me involucré”.
No faltarán los grandes bailes de disfraces y las danzas históricas este año, que marca el 250 aniversario del nacimiento de Austen. Este fin de semana, miles de fanáticos que se llaman a sí mismos “Janeites” llegarán a la ciudad de Bath para un festival de 10 días que celebra a la querida autora de Orgullo y prejuicio y Sensatez y sentimientos.
El punto culminante es un desfile de disfraces de la Regencia el sábado, donde unas 2 mil personas con sus mejores sombreros, lazos y disfraces desfilarán por las calles de Bath. Los organizadores dicen que la extravagancia tiene el récord mundial Guinness por la “mayor reunión de personas vestidas con trajes de ese periodo”.
Bonny Wise, de Indiana, asistirá a su sexto festival de Jane Austen en Bath. Esta vez trae cuatro vestidos de época que hizo y liderará un grupo de 25 entusiastas de Austen de todo Estados Unidos.
“Comencé a planear un tour hace cuatro años, cuando me di cuenta de que este era un gran año para Jane”, indicó Wise, de 69 años. Atribuyó su obsesión a la adaptación de 1995 de Sensatez y sentimientos.
“Esa película me abrió un mundo completamente nuevo”, contó. “Empiezas con los libros, las películas, luego comienzas a interesarte por los sombreros, el té, los modales... una cosa llevó a la otra.”
Wise agregó que ama el ingenio, el humor y las observaciones sociales en los libros de Austen. También encuentra inspiradora la historia de vida de la autora.
“Admiro a Jane y lo que logró como mujer en esa época, su perseverancia y su proceso de convertirse en autora”, compartió.
Seguidores en cada continente
La Sociedad Jane Austen de América del Norte, la organización más grande del mundo dedicada a la autora, refiere que ha visto una reciente afluencia de fanáticos más jóvenes, aunque la mayoría de sus miembros −5 mil hasta la fecha− son de mayor edad.
“Crecemos todo el tiempo, porque Jane Austen es atemporal”, acotó Mary Mintz, presidenta del grupo. “Tenemos miembros de Japón e India. Vienen de todos los continentes, excepto de la Antártida”.
Muchos asistentes al festival harán una peregrinación a Steventon, pequeño pueblo en Hampshire, en el sur de Inglaterra, donde nació Austen, en 1775.
La autora vivió en Bath, ciudad balneario de moda en los siglos XVIII y XIX, durante cinco años. Dos de sus novelas, Persuasión y La abadía de Northanger, presentan escenas ambientadas en esta ciudad, patrimonio de la humanidad.
Bath también es el lugar donde se filmaron partes de Bridgerton, la popular serie de Netflix basada libremente en el drama de época del periodo de la Regencia, década en la que el futuro rey Jorge IV actuó de príncipe regente porque su padre fue considerado incapaz de gobernar por una enfermedad mental.
Gracias al programa, Austen y el estilo de ese periodo histórico −vestidos románticos y fluidos en forma de columna, elegantes salones de baile y reuniones de alta sociedad−han vuelto a estar de moda para una nueva generación.
“Jane Austen está en auge”, aseveró Potts. “Se ha vuelto más popular desde Bridgerton.”
En un salón de la iglesia en Winchester, a pocas calles de donde Austen fue enterrada, los Hampshire Regency Dancers se reúnen cada semana y practican para las presentaciones que organizan este año en honor de la autora.
El grupo selecciona bailes que aparecen en adaptaciones cinematográficas de las novelas de Austen, y los miembros se esmeran en asegurar que sus disfraces tengan un aspecto auténtico.
“Hacemos un gran esfuerzo para que las cosas sean lo más cercanas al original posible”, señaló Chris Oswald, abogado retirado que ahora preside el grupo. “Para mí, se trata de obtener una mejor comprensión de cómo era la vida entonces, y en el proceso, obtener una mejor comprensión de la propia Jane Austen”.
“La gente se conmueve bastante porque están caminando donde Jane Austen lo hizo. Bailan en una sala en la que ella bailó”, añadió.
Muchos “Janeites” dicen que disfrutan dar vida a las palabras e imágenes de Austen en una comunidad de personas con ideas afines.
Lisa Timbs, pianista que investiga la música en la vida de Austen y la interpreta en un pianoforte antiguo, lo resume de manera sucinta: Ella y sus amigos de la Regencia están “retrocediendo en el tiempo juntos. Es un escape para muchas personas”, agregó. “Quizá sea para escapar de la velocidad, el ruido y la aspereza de la era en la que nos encontramos, y un anhelo de regresar a la elegancia y los placeres indulgentes de lo que fue un periodo muy fugaz en la historia”.