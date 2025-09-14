Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 2

Explorar el cruce entre tradición y modernidad en el ámbito de la danza es el propósito del encuentro Tradición y Actualidad en los Cuerpos Danzantes (TRAC), que se lleva a cabo desde este fin de semana y hasta el 21 de septiembre en espacios del Centro Cultura Universitario (CCU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Consiste en conversatorios, funciones y talleres.

“Pretendemos generar un espacio en el que, desde lo artístico, lo antropológico, lo sociológico y lo comunitario, se aborda el tema de qué es lo que pasa en la contemporaneidad cuando se retoman las tradiciones como un ámbito de reflexión”, dijo a La Jornada Claudia Lavista, directora de Danza UNAM.

A fin de cuentas, reiteró, “la tradición nos conforma como personas de una comunidad, nos da cierta identidad. Sin embargo, cuando hablo de tradiciones, no me refiero sólo a aquellas religiosas, sino a una visión muy amplia de la palabra que incluye, por ejemplo, las costumbres de tu familia o las que tienes desde niña o que decides asumir en tu vida, como poner el altar de muertos cada año; incluso, siempre ir a comer con tu abuela los miércoles. La palabra ‘tradición’ plantea algo que necesitamos para construir una identidad y formar parte de algo, de un grupo”.

Resulta que desde hace algunas décadas, “muchos artistas están tomando el concepto de tradición para hablar sobre temas contemporáneos, aunque también con relación a preguntas nuevas, nuevas tecnología, nuevos formatos escénicos, con nuevas maneras de pensar sobre qué significan estas tradiciones en nuestras vidas”, puntualizó la coreógrafa.

De allí que se definió hacer una programación que “no ve a la tradición como vestigio del pasado, sino como un proceso constante que se mueve todo el tiempo. La tradición no es un bloque, sino una enorme masa que siempre está en transformación”, detalló Lavista.

TRAC propone plantear “uno de los problemas centrales: la apropiación y el extractivismo cultural”, porque, “desde la visión que tenemos en la UNAM, tenemos que impulsar todo lo contrario”.

La funcionaria recuerda que “no es lo mismo la danza tradicional que la folclórica, dadas sus diferentes naturalezas. Las danzas tradicionales responden a rituales, mientras la folclórica, como lo conocemos, lo hace a un diseño de políticas públicas y culturales, así como a la necesidad de generar una danza que represente los valores o la estampa de lo mexicano”, señaló.

Fortalecer la identidad

Si la danza folclórica es un proyecto que comenzó en el siglo pasado para “fortalecer la identidad de lo ‘mexicano’, la danza tradicional responde a necesidades rituales y comunitarias de comunidades. No es un espectáculo. La repetición es un punto fundamental, el vestuario no necesariamente es diseñado, con grandes oropeles, sino la ropa cotidiana”.