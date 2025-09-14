De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 26

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas –quien busca conformar un partido político–, aparece en distintas fotografías que circulan en redes sociales acompañada de Alejandro Gilmare, El Choko, identificado como cabecilla de la organización criminal La Chokiza.

El Choko fue trasladado el viernes pasado al penal federal del Altiplano, tras su captura el pasado miércoles en la plaza comercial Las Américas, en el municipio de Ecatepec, estado de México, luego de que el grupo delictivo que encabeza al parecer se dedica a cometer homicidios, extorsiones, préstamos gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo y despojo.

Hace unas semanas, la ex funcionaria anunció junto con Alejandro Gilmare desde Ecatepec que el hombre participaría en la rodada de motocicletas que se realizó en la Ciudad de México.

En el video difundidos en Internet, Cuevas defendió su derecho a tener relaciones con cualquier persona y anunció que demandará penalmente al periodista Carlos Jiménez por violencia de género al publicar imágenes de su persona acompañada de El Choko.