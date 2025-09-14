Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 26
La ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas –quien busca conformar un partido político–, aparece en distintas fotografías que circulan en redes sociales acompañada de Alejandro Gilmare, El Choko, identificado como cabecilla de la organización criminal La Chokiza.
El Choko fue trasladado el viernes pasado al penal federal del Altiplano, tras su captura el pasado miércoles en la plaza comercial Las Américas, en el municipio de Ecatepec, estado de México, luego de que el grupo delictivo que encabeza al parecer se dedica a cometer homicidios, extorsiones, préstamos gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo y despojo.
Hace unas semanas, la ex funcionaria anunció junto con Alejandro Gilmare desde Ecatepec que el hombre participaría en la rodada de motocicletas que se realizó en la Ciudad de México.
En el video difundidos en Internet, Cuevas defendió su derecho a tener relaciones con cualquier persona y anunció que demandará penalmente al periodista Carlos Jiménez por violencia de género al publicar imágenes de su persona acompañada de El Choko.
Hace varios días, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, dijo al ser cuestionado sobre la rodada motociclista que algunos de los conductores cometieron violaciones al reglamento de transito al circular sobre las banquetas, la mayoría no portaba casco, placas y viajaban varias personas en cada automotor.
–¿Nada contra Sandra Cuevas?, se le preguntó al secretario de seguridad local, quien respondió: “en absoluto; insisto, independientemente de cuál sea el origen o la motivación de la rodada, lo nuestro es el reglamento de transito, hacerlo valer y eso fue lo que se hizo ese día. Se remitieron 116 motocicletas al depósito y cinco vehículos Razer por no cumplir con la normatividad. Ese es el mensaje, que todos cumplamos, que todos conocemos el reglamento de tránsito y nos apeguemos a él”.